„Engelsstimmen“ in Adelsheim

Adelsheim.Ein abwechslungsreiches Programm boten die kurz vor der fachpraktischen Musikprüfung stehenden Schüler ihrem Publikum beim diesjährigen Abiturientenkonzert des Eckenberg-Gymnasiums (EBG).

Nach der Begrüßung durch die Kurslehrerin Lilli Weitzel machte eine größere musikalische Besetzung den Programmauftakt: Ein ausgewählter Teil des EBG-Chores sang unter der Leitung von Julia Belke „This is me“ aus „The Greatest Showman“ von K. Settlen. Belke bereitet sich seit mehreren Wochen auf die Prüfung als Musikmentorin im Bereich Chorleitung vor und wird dabei durch regelmäßige Proben mit dem EBG-Chor von der Chorleiterin Carolin Mohr und der Klavierbegleiterin Nikola Irmai-Koppanyi unterstützt. Den ersten Teil des Konzerts setzte dann Natalie Henneberg mit ihrer Violine fort. Sie spielte ausgesprochen gefühlvoll und leidenschaftlich die bekannte Meditation aus „Thais“ von J. Massenet. Conny Adams präsentierte am Klavier gut vorbereitet „Engelsstimmen“ und „Heimkehr“ von F. Burgmüller. Anna Sailer beeindruckte mit ihrer Interpretation der Ballade (op. 43) von N. Gade. Ganz konzentriert lauschte das Publikum der Suite Folklore von M. Andes, die Katharina Lang ganz souverän auf ihrer Gitarre vortrug. Samuel Spiecker schloss den ersten Programmteil mit zwei kontrastierenden Stücken: einem klassischen Sonatensatz von J. Hook und „Bamboogled“ von D. Calland.

Austausch in der Pause

Die Pause bot Gelegenheit zum Austausch zwischen Schülern, Lehrern und Eltern. Für das leibliche Wohl sorgten die Schüler der SMV durch Getränkeverkauf. Dominik Schneider setzte das Programm mit den bekannten Klängen von „November“ von W. Fuchs fort und unterhielt das Publikum dann mit „Root Beer Rag“ von Billy Joel. Im großem Kontrast dazu standen die von Morgane Vogelmann auf der Oboe gespielten Stücke, die sie sehr überzeugend interpretierte – unter anderem der erste Satz aus T. Albinonis Konzert op. 9 Nr. 2. Ein ganzes Violinkonzert (op. 36 von O. Rieding) trug Clara Wulfrath vor. Am Ende zeigte Pauline Heck, dass sie alles kann: ein anspruchsvolles Kunstlied – „Der arme Peter“ von R. Schumann – und mit „Rise Up“ einen Popsong von Andra Day. Beim letzten Beitrag begleitete sie sich sogar selbst am Klavier. Andere Beiträge wurden von Beatrix Huber-Lohse und Nikola Irmai-Koppanyi zuverlässig am Klavier begleitet.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019