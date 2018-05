„Er ist kein Mann der großen Worte“

Anzeige

Nach 22 Jahren schied Stadtrat Weniger vorzeitig aus dem Gremium aus. Bürgermeister Gramlich würdigte ihn als einen Mann, „der keine großen Worte liebt, aber erkennt, wann es Zeit ist, Kompromisse zu schließen“.

Adelsheim. Schriftlich hat FWV-Stadtrat Helmut Weniger schon im Januar dargelegt, dass er aus persönlichen Gründen aus dem Gemeinderat ausscheiden möchte. In der Gemeinderatssitzung am Montag würdigte Bürgermeister Klaus Gramlich die Verdienste des scheidenden Stadtrates, dankte ihm für sein Wirken und wünschte sich, dass Weniger sein Interesse am öffentlichen Leben behalte.

Erstmals sei Helmut Weniger 1996 als Ersatzbewerber in den Gemeinderat nachgerückt, nachdem Rainer Bühler ausgeschieden war, blickte das Stadtoberhaupt zurück. Auch in den Wahljahren 1999, 2004, 2009 und 2014 sprachen ihm die Wähler ihr Vertrauen aus. Im Gemeinderat sei er in verschiedenen Ausschüssen und Gremien tätig gewesen, im Technischen Ausschuss sogar 22 Jahre lang.