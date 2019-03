Erbschleicher hatten kein leichtes Spiel

Sennfeld.Bei der Aufführung von „Erben ist nicht leicht“, einer Kriminalkomödie in drei Akten von Walter G. Pfaus, begab sich das Publikum am Samstagabend in der Sennfelder Festhalle mit Begeisterung mit auf die Suche nach dem Mörder der wohlhabenden 87-jährigen Lina von Haagen. Spontaner Beifall brauste immer wieder auf und trieb die Laienschauspieler zur Höchstleistung an.

Im vorliegenden „Falle“ war die zerstrittene Verwandtschaft der Erblasserin darauf aus, sich gegenseitig fertig zu machen, um an das große Erbe gelangen zu können. Der verbale Schlagabtausch mit schlagfertigen Sprüchen und gegenseitigen Handgreiflichkeiten bot einen unterhaltsamen und kurzweiligen Theaterabend.

Das Stück lebte insbesondere von der Suche nach dem Mörder unter den skurrilen und sarkastischen „Erbschleichern“. Den Laienschauspielern waren die Rollen wie auf den Leib geschrieben.

Mario Felke wurde das „Laienschauspielen“ bereits in die Wiege gelegt. Und auch Maximilian Maurer und Lukas Eberle glänzten – bei ihrer Premiere. Als Souffleur fungierte Ulrich Oldenburg. Für die Technik war Klaus Stapf zuständig.

Der Erblasserin Lina von Haagen bereitete es offensichtlich eine Freude, ihrer ungeliebten Verwandtschaft – Großnichte Sonja von Haagen (Laura Bielesch), Nichte Afra Hörnle (Alexandra Motzer), Neffe Hubert Huber (Mario Felke), Großneffe Harald Musch (Lukas Eberle), Nichte Inge Wenzel (Esther Bischoff) und deren Ehemann Paul Wenzel (Thorsten Ziegler) – mitzuteilen, dass sie kommen soll, da sie am Sterben liegt.

Das Hausmädchen Petra Himmel (Sabine Stapf) erhielt von der Erblasserin die Anweisung, Polizeihauptkommissar Blum (Maximilian Maurer) und die Notarin Laura Hoppe (Elisabeth Lademann) zu verständigen, da sie vermutete, eines nicht natürlichen Todes gestorben zu sein.

Nach und nach trafen die Verwandten im Haus von Lina von Haagen ein. Jeder wollte sofort wissen, in welchem Zimmer sich die Tante aufhält, wobei das Hausmädchen jedem erklärte: „Das darf ich nicht sagen, ihr kommt sowieso nur, wenn’s ihr schlecht geht“.

Großneffe Harald Musch bestach das Hausmädchen mit zehn Euro und bekam gesagt, in welchem Zimmer sich Lina von Haagen aufhielt.

Inge Wenzel verlangte sofort etwas zum Essen, bevor ihr Ehemann Paul eintrifft, da dieser nicht wolle, dass sie so viel esse. Das Hausmädchen gab Inge Wenzel daraufhin den Rat, ihren Mann zum Teufel zu schicken, worauf diese entgegnete: „Der will ihn nicht haben“.

Hubert Huber sagte zu seiner Schwester Inge Wenzel: „Du frisst wie eine Sau, ich kann nicht glauben, dass Du meine Schwester bist“. Harald Musch kam herein und erklärte, dass die Tante noch lebe und nicht sterbe.

Es entwickelte sich ein verbaler Dialog zwischen den Erben. Afra Hörnle, die zuvor als eine Altjungfer bezeichnet wurde, bemängelte, dass sich Harald Musch schon zwei Jahre nicht mehr blicken gelassen habe, worauf dieser entgegnete, dass ihn die Tante erkannt habe. Afra Hörnle wünschte der Tante noch viel Gesundheit.

Zuletzt erscheint Paul Wenzel und überhäuft Sonja von Haagen mit Komplimenten. Immer wieder klingelt das Handy des schwerbeschäftigten Harald Musch. Plötzlich stürmt Inge Wenzel herein und überraschte mit der Nachricht: „Die Tante ist tot“.

Im zweiten Akt gingen zunächst die Streitigkeiten mit gegenseitigen Vorwürfen weiter, und Paul Wenzel machte immer wieder Sonja von Haagen an, was seine Ehefrau auf die Palme trieb. Afra Hörnle weinte bitterlich und sagte: „Da oben liegt unsere tote Tante“.

Plötzlich erschien Polizeihauptkommissar Blum. Dies hinderte allerdings die Erben nicht, ihren verbalen Schlagabtausch fortzuführen. Plötzlich platze die „Bombe“ bei der Verkündung des Kommissars, dass die Tante mit einem Medikament vergiftet worden sei.

Afra Hörnle beschuldigte immer wieder Paul Wenzel als Täter. Hubert Huber forderte denjenigen auf, die Hand zu heben, der die Tante ins Jenseits befördert hat. Da keiner den Finger hob, stellte Huber fest: „Das war keiner von uns“. Trotzdem eskalierte die Situation, besonders zwischen Hubert Huber und Paul Wenzel. „Du bist nichts, kannst nichts und weißt nichts“, stelle Hubert über den Paul fest.

Es funkte zwischen Sonja von Haagen und Harald Musch.

Plötzlich tauchte die Notarin Laura Hoppe auf und verlas das Testament: „Liebe versammelte Erbschleicher, einer von Euch hat mich auf dem Gewissen und ich werde ihn aus dem Jenseits überführen. Anstatt Geld hinterlasse ich für meine Verwandtschaft Bücher. Afra erhält das Buch ’Die scheinheilige Jungfrau“ und Inge ’Das große Fressen’.“ Die Afra entgegnete sofort, dass das die Tante nie geschrieben habe.

Zu Beginn des dritten Aktes wies ein Großteil der Verwandtschaft Gesichts- und Kopfverletzungen auf und Hubert Huber humpelte. Dies deutete offensichtlich auf gegenseitige Körperverletzungen hin.

Die Verwandtschaftsmitglieder beschuldigten sich gegenseitig, die Tante vergiftet zu haben.

Die Notarin verlas weiter das Testament. „Die Afra hat mir immer die Medikamente gebracht, wenn ich die alle genommen hätte, wäre ich schon früher verstorben.“

Afra wurde daraufhin vom Kommissar festgenommen und abgeführt, jedoch kurz danach wieder freigelassen. Sie verdächtigten nun alle Paul Wenzel, da dieser der Tante immer Blumen mitgebracht hat – nur heute nicht, da er wusste, dass sie diese nicht mehr benötigen werde. Paul Wenzel wurde als Täter überführt.

Harald Musch erbte eine halbe Million Euro – wenn er heiraten und ein ordentliches Leben führt. Inge Wenzel erbt das Haus und Sonja von Haagen die Wertpapiere, wenn sie ein Kind zur Welt bringt. Harald und Sonja wurden ein Paar. jüh

