Erdaushub für neue Halle hat begonnen

Adelsheim.Der Aushub für die neue Sport- und Kulturhalle am Adelsheimer Eckenberg läuft seit einigen Tagen, tonnenweise Erde wurde bewegt. Während der Bauzeit wurden die Verkehrsregeln geändert: Die Obere Eckenbergstraße steht nur halbseitig und in Einbahnrichtung befahrbar. Teilweise musste ein Halteverbot ausgeschildert werden, an anderer Stelle wurden neue Flächen für das Parken ausgewiesen. Die Eckenbergsporthalle soll bis zum Jahr 2020 fertiggestellt sein. Die Kosten sind aktuell mit rund 7,7 Millionen Euro kalkuliert, der städtische Anteil beträgt 3,5 Millionen Euro. Bild: Sabine Braun

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.03.2019