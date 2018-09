Erinnerungen ausgetauscht

Seckach.Groß war die Wiedersehensfreude beim Jahrgang 1953 in Seckach: Die ehemaligen Klassenkameraden trafen sich am Samstagnachmittag zum Sektempfang auf dem Schulhof der Seckachtalschule.

Der Jahrgang 1953 war der erste, der in der damals neu eingeweihten Schule 1960 eingeschult wurde. Schulleiterin Claudia Hampe führte die 65-Jährigen durch die umgebaute und erweiterte Seckachtalschule. Danach wurden bei Kaffee und Kuchen die ersten Erinnerungen an frühere Zeiten ausgetauscht. Ein Ortsrundgang mit Friedhofsbesuch durfte auch nicht fehlen.

Anschließend stand das Abendessen in der „Pizzeria de Maria“ auf dem Programm. Am Sonntag trafen sich schließlich alle nochmals zum Frühstück in der „Pension Paula“ in Zimmern. „Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr beim Schulfest der Seckachtalschule ja wieder“, war der Wunsch aller.

