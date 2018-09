Erlenbacher mit von der Partie

Erlenbach.Der Ravensteiner Stadt-teil Erlenbach war mit einer Mitmachaktion – „Wir schaffen was“ – beim Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar am Samstag mit von der Partie.

Mit blauen T-Shirts gingen die acht freiwilligen Helfer, darunter Ortsvorsteher Bernd Ebert und drei weitere Mitglieder des Ortschaftsrates, ans Werk. Gemeinsam wurde die Seitenwand an der Farrenstallscheune, die von den Vereinen genutzt wird, erneuert und attraktiver gestaltet. Nach dem Abbau der Eternitplattenverkleidung wurde in mehreren Stunden intensiver Arbeit eine neue Verkleidung in Holzbauweise angebracht. Die Stadt Ravenstein stellte das benötigte Material zur Verfügung. Die Firma Sägewerk Nied (Unterwittstadt) unterstützte die Aktion mit der unentgeltlichen Maschinennutzung. F

