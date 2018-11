Eröffnung im Mai geplant

Adelsheim.Mit dem Neubau der Tanzschule „Boger“ entstand das erste Bauprojekt im Businesspark. Am Freitagvormittag wurde in einer kleinen Feierstunde Richtfest gefeiert. „Ein Traum geht in Erfüllung,“ so Natascha Boger, die den beteiligten Firmen – BDC-Baudienstleistungen, Ümit Cakmak, Baggerbetrieb Lindemann aus Fahrenbach, Zimmergeschäft Müller und Grimm aus Buchen – sowie Architekt Nico Hofmann aus Eberstadt für die gute Zusammenarbeit dankte. Die Handwerker haben seit Ende Mai Hand in Hand gearbeitet, so Boger. Die Tanzschule soll im Mai 2019 eröffnet werden. Es können gesellschaftliche Tanzveranstaltungen und Tanzkurse für alle Altersklassen durchgeführt werden, erklärte sie.

500 Quadratmeter Nutzfläche

Architekt Hofmann zeigte sich ebenfalls erfreut darüber, dass dies das erste Objekt im Businesspark sei. Die Nutzfläche betrage 500 Quadratmeter. Hofmann lobte auch die gute Zusammenarbeit der am Bau beteiligten Firmen und betonte, dass dieses Projekt von der Leader-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch Franken unterstützt und mit Mitteln der Europäischen Union und des Landes Baden-Württemberg gefördert wurde.

„Die Stadt Adelsheim freut sich über die Investitionsbereitschaft von Natascha Boger. Danke, dass sie den Mut hatten, dieses Objekt anzugehen“, so Bürgermeister Gramlich.

