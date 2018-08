Erstes Projekt nimmt konkrete Formen an

Adelsheim.Konkrete Formen nimmt das erste Bauvorhaben im Business-Park Adelsheim inzwischen an: die Tanzschule Boger.

Momentan wird im Business-Park in Adelsheim bereits am Fundament des ersten Gebäudes gearbeitet. Dabei handelt es sich um die Tanzschule Boger. Erst vor Kurzem fand der Spatenstich mit Vertretern des Leader-Programms statt (die FN berichteten).

„In dieser Woche machen wir die Bodenplatte drauf“, erklärt der Polier der Firma Lindemann, die die Erdarbeiten übernommen hat.

Auf knapp 500 Quadratmetern, die durch eine Trennwand in zwei Säle aufgeteilt werden können, gibt es dann reichlich Platz zum Tanzen und Bewegen in Adelsheim. Daneben entsteht ein Barbereich, eine Terrasse und natürlich Parkplätze zur Verfügung.

Die neuen Räume sollen auch für Feierlichkeiten vermietet werden. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 591 858 Euro. Gefördert wird das Vorhaben mit 147 964 Euro von der Leader-Aktionsgruppe (die Fränkischen Nachrichten berichteten).

Bürgermeister Klaus Gramlich freut sich, „dass Bewegung in den Business-Park kommt“. Außerdem ist er zuversichtlich, noch in diesem Jahr zwei weitere Spatenstiche in diesem Gewerbegebiet vornehmen zu können. „Das Gebäude wird nicht nur architektonisch besonders. Wie ich die Bauherrin kenne, wird sie viel Schwung und Elan in den Business-Park bingen“, ist Architekt Nico Hofmann überzeugt. Anfang nächsten Jahres soll das Gebäude nach seinen Angaben fertiggestellt sein. dani

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.08.2018