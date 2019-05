Adelsheim.Es bleibt bei drei Kandidaten: Zum Bewerbungsschluss gestern Abend um 18 Uhr für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 2. Juni, in Adelsheim kam zu den drei bereits vorliegenden Bewerbungen keine weitere hinzu, wie auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten im Rathaus zu hören war.

Somit haben Amtsinhaber Klaus Gramlich, Wolfram Bernhardt und Samuel Speitelsbach aus Hüngheim ihre Bewerbungen abgegeben. Allerdings entscheidet der Gemeindewahlausschuss erst heute, Dienstag, ob alle drei Bewerber für die Wahl zugelassen sind. Die öffentliche Kandidatenvorstellung findet dann am Sonntag, 19. Mai, um 19.30 Uhr in der Eckenbergsporthalle statt. Um gewählt zu werden, ist im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen notwendig. Bei einem möglichen zweiten Urnengang am 30. Juni genügt die einfache Mehrheit. dani

