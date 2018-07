„Es wurden keine schwerwiegenden Mängel festgestellt“

Anzeige

Adelsheim.Die Prüfung der Bauausgaben bei der Stadt Adelsheim für die Jahre 2012 bis 2016 wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt durchgeführt. In der Gemeinderatssitzung am Montagabend stellten Bauamtsleiter Stefan Funk und Kämmerer Rainer Schöll die wesentlichen Inhalte des Prüfberichts vor.

Dabei ging es in Einzelfällen um überhöhte Kosten, fehlende Bautagesberichte und die Bestimmungen der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen). Stefan Funk erklärte, dass in den jeweiligen Fällen Rückforderungen durchgeführt wurden und der Stadt Adelsheim kein finanzieller Schaden entstanden sei. Rainer Schöll betonte, dass jeder Gemeinderat die Möglichkeit habe, Einsicht in den Prüfbericht zu nehmen.

Bürgermeister Klaus Gramlich dankte zunächst seiner Verwaltung, den Architekten und Ingenieuren und hob hervor, dass es bei so einer Fülle an Bauleistungen manchmal arbeitsbegleitende Dinge gebe, die „nicht ganz rund laufen“. Trotzdem könne die Stadt Adelsheim mit dem Prüfbericht zufrieden sein. „Es gibt keine schwerwiegenden Mängel“, stellte er abschließend fest. Einstimmig nahm der Gemeinderat anschließend den Prüfbericht zur Kenntnis und stimmte den einzelnen Vermerken der Verwaltung zu.