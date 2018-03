Eva Reichert als Vorsitzende im Amt bestätigt

Anzeige

Die Chorvereinigung war Gastgeber der Versammlung der Sängergruppe I und auch bei den beiden Theaterabenden in der Festhalle für die Bewirtung zuständig. Im Juli wurde das Gemeindefest musikalisch umrahmt.

Das „große Event“ sei der Liederabend im Oktober gewesen, bei dem neben dem gemischten Chor die „Projektsänger“ überzeugten. Dieser Liederabend sei ein voller Erfolg gewesen, resümierte die Vorsitzende, die Chorleiter Michael Friedrich dankte, dass dieser monatlich einmal mit dem Männerchor Lieder einstudiert habe.

Eva Reichert dankte auch Gerd Berger, Michael Friedrich und Erwin Berger, die das Liedgut katalogisiert, aussortiert und geordnet haben. Dies sei Ehrenamt in Perfektion, resümierte Reichert. Zum Abschluss dankte die Vorsitzende Bürgermeister Klaus Gramlich für die Überlassung des Singlokals und Pfarrer Dr. Markus Roser für den Zuschuss der Kirchengemeinde und für die Bereitstellung des Gemeindehauses.

Schriftführerin, Sibylle Krämer ging ausführlich auf die einzelnen Auftritte des Chores ein, darunter das Gruppensingen in Osterburken, Jubelkonfirmation, Gemeindefest und Reformationssonntag. Schatzmeisterin Meta Götz legte die Einnahmen und Ausgaben offen. Der Chorvereinigung gehören 99 Mitglieder an, so Götz.

Ulrike Schwab und Margot Brunn bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Auf Antrag von Bürgermeister Gramlich wurde der Vorstand entlastet.

Unter der Leitung des Stadtoberhauptes fanden dann auch die Wahlen mit folgendem Ergebnis statt: Vorsitzende Eva Reichert, Stellvertreter Erwin Berger, Schriftführerin Sibylle Krämer, Schatzmeisterin Meta Götz und Beisitzer Werner Hagen, Waltraud Schaffer, Helga Scheufler, Andrea Seitz und Berta Hoffmann. Kassenprüfer sind Christa Fleßner und Erich Lagler.

Chorleiter Michael Friedrich dankte zunächst Ehrendirigent Helmut Wolf, der immer zur Stelle sei, wenn er gebraucht werde. Dem Chor bescheinigte er eine gute Leistung. Beim Männerchor sei eine Aufbruchsstimmung vorhanden, so der Dirigent abschließend.

Der stellvertretende Vorsitzende Erwin Berger zeichnete die fleißigsten Sänger aus. Helga Schwarzer war bei allen 57 Auftritten anwesend. Erich Lagler fehlte einmal, Werner Hagen und Karl Herold zweimal.

Bürgermeister Klaus Gramlich dankte der Chorvereinigung für die Mitgestaltung des kulturellen und kirchlichen Lebens sowie für den Auftritt beim Neujahrsempfang der Stadt Adelsheim.

Pfarrer Dr. Markus Roser sagte: „Sie singen zur Freude der Menschen und zur Ehre Gottes. Machen Sie weiter so“. Weitere Grußworte entboten Meta Götz (Heimatverein), Professor Manfred Dorsch und Thea Chybiak (Turnverein). jüh

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.03.2018