Faszinierende Gitarrenklänge

Sindeldorf.Ein Konzert mit dem Duo Tirando findet am Samstag, 10. März, um 20 Uhr in der Pfarrscheune in Schöntal-Sindeldorf statt.

Über alle Stilebenen hinweg bringen Wolfgang Gutscher und Michael Breitschopf ein Programm auf die Bühne, das die Herzen höher schlagen lässt. Von temporeichen Eskapaden aus alten Stilepochen, über Gypsy und Sambarhythmen bis hin zu Balladen der jüngeren Singer-Songwriter-Geschichte wird der Zuhörer in die faszinierende Welt der Gitarrenmusik entführt. Es wird nicht nur Gitarre gespielt, sondern auch noch mit viel Leidenschaft und zwei völlig verschiedenen, aber trotzdem harmonierenden Stimmen gesungen.