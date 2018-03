Filme für Jung und Alt im Gepäck

Anzeige

Adelsheim.Das Kinomobil Baden-Württemberg macht am Dienstag, 27. Februar, wieder Station im Kulturzentrum in Adelsheim. Gezeigt werden dabei folgende Filme:

Louis und Luca – Das große Käserennen (15 Uhr/Altersempfehlung ab sechs Jahren): Der überhebliche Elsterjunge Louis ist sich sicher, das traditionelle Käserennen gegen den Nachbarort zu gewinnen. Endlich eine Chance, um zu beweisen, dass er ein wahrer Renn-Champion ist! Von seiner Begeisterung mitgerissen, zögert er nicht, eine geheime Wette auf den Sieg seines Teams abzuschließen. Er setzt das gesamte Haus und die erstaunliche Werkstatt seines Freundes, des genialen Erfinders Alfie, aufs Spiel. Ein spannender Stop-Motion-Film.

„Coco – Lebendiger als das Leben“ (17.15 Uhr/Altersempfehlung ab neun Jahren): Musik ist Miguels große Leidenschaft - er will unbedingt Gitarrist und Sänger werden. Leider herrscht bei seiner Familie absolutes Musikverbot. Doch Miguel will seinem Idol Ernesto de la Cruz trotzdem nacheifern. Aus Versehen kommt er dabei ins Reich der Toten und betritt einen wunderschönen Ort, an dem er die Seelen seiner toten Verwandten trifft. Doch zu lange darf er nicht in der Unterwelt bleiben. Leuchtende Farben, liebevolle Details, Musik, Tanz – eine Reise ins Jenseits als Fest für die Sinne.