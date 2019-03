Finn König und Ruben Ziegler Tagessieger

Adelsheim.Das vierte Vorturnier der 11. Volksbank-Franken Schulschach-Challenge im Neubau der Martin-von-Adelsheim-Schule war mit 65 Teilnehmern in zwei Altersgruppen sehr gut besucht und von Caroline Nies, der Leiterin der dortigen Schach-AG, bestens vorbereitet.

In der jüngeren Altersgruppe (bis Jahrgang 2007) meldeten sich bei Turnierleiter Michael Kolbenschlag (Burghardt-Gymnasium Buchen) 31 Jugendliche, darunter viele aus den umliegenden Grundschulen. Tagessieger wurde unangefochten Finn König vom Gymnasium Lauda, der alle fünf Partien gewann. Daneben qualifizierten sich Mario-Sebastian Lupu und etwas überraschend Mais Abdou (Martin-von-Adelsheim-Schule) für das Finale am 27. Juni in Buchen. Hinter Finn König belegte Robert König (BGB) vor Mario-Sebastian Lupu den zweiten Platz. Die weiteren Plätze belegten: 4. Christopher Holl (Abt-Bessel-Realschule Buchen), 5. Maximilian Wieder (Eckenberg-Gymnasium Adelsheim), 6. Mais Abdou, 7. Aaron Amann (Grundschule Mudau), 8. Jonathan Keller (Wimpina-Grundschule Buchen), 9. Joe Hausch, 11. Alex Diz (beide Martin-von-Adelsheim-Schule) und den geteilten 12. Platz Erik Thüry (BGB) sowie Rita Richter (Martin-von-Adelsheim-Schule).

In der Altersgruppe II (Jahrgang 2006 und älter) wurde hervorragendes Schach geboten, denn etliche Teilnehmer besaßen bereits eine Wertungszahl und spielen in Vereinen. Den Tagessieg holte sich Ruben Ziegler (Eckenberg-Gymnasium Adelsheim). Außerdem ergatterten Nico Henk und Felix Bosan (beide BGB) die restlichen Finalplätze. Turniersieger wurde der stark aufspielende und bereits für das Finale qualifizierte Lars Rögner (BGB) mit 4,5 Zählern vor Ruben Ziegler und Kai Elancev (BGB). Die weiteren Spitzenplätze gingen unter 24 Teilnehmern an 4. Mika Trunk, 5. Nico Henk, 6. Felix Bosan (alle BGB), 7. Alex Carsten, 9. Jannis Heidt (beide GTO Osterburken), 10. Chris Mayrhöffer (Martin-von-Adelsheim-Schule), 11. Leander Nestel und 12. Marc Ellenberger (beide GTO).

Bei der Siegerehrung verteilten Wolfgang Ullrich, Kundenberater der Volksbank-Franken, und Bezirksschulschachwart Karlheinz Eisenbeiser (Buchen) Urkunden und Preise an alle Teilnehmer. eb

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.03.2019