Flucht nach hohem Schaden

Anzeige

Schefflenz.Eine Hausfassade und ein Regenrohr beschädigte ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer nach Angaben der Polizei in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochvormittag bei einem Unfall in der Straße Kochgrabenring in Schefflenz. Der Gebäudeschaden befindet sich in einer Höhe von 65 bis 105 Zentimeter, weshalb die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Mosbach davon ausgehen, dass die unbekannte Person mit einem größeren Fahrzeug unterwegs war, bevor sie sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Wenn die Person nicht ermittelt werden kann, bleibt die Hausbesitzerin auf einem Schaden von rund 8000 Euro sitzen. Das Polizeirevier Mosbach sucht Zeugen des Unfalls, die sich unter der Telefonnummer 0 62 61 / 80 90 melden sollen.