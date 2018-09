Freibadsaison geht in die Verlängerung

Adelsheim.Nachdem die Sommerferien vorbei sind und damit auch traditionell das Ende der Freibadsaison immer näher rückt, hatte die Stadt Adelsheim vorgesehen, das Freibad letztmals am 16. September zu öffnen (die FN berichteten).

Da die Wettervorhersagen nun doch noch ein paar sonnige Spätsommertage verkünden, wird das Adelsheimer Freibad spontan „in die Verlängerung gehen“ und noch eine Woche länger für die Badegäste geöffnet haben, teilt die Stadt mit.

Die Freibadsaison endet deshalb erst am Sonntag, 23. September, nachdem das Freibad letztmals seine Pforten in der Saison 2018 öffnete. Der Dank der Stadtverwaltung geht an die Badegäste für den Besuch im Jahr 2018, an die vielen ehrenamtlichen Helfer des Fördervereins VISA, der DLRG sowie an das Schwimmbadpersonal. Das Freibad öffnet wieder – abhängig vom Wetter – Anfang Mai 2019.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018