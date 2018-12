Zimmern.Rudi Kipphan ist Fußballer mit Leib und Seele, und der FC Zimmern ist seine zweite Familie, deren Geschicke er seit fast 20 Jahren als Vorsitzender leitet. Am heutigen Samstag feiert er – im Rahmen eines Kurzurlaubs in München – zusammen mit Ehefrau Katrin seinen 60. Geburtstag.

Geboren wurde der begeisterte Sportler am 15. Dezember 1958 in Adelsheim. Seit Beginn der Schulzeit ist er in Zimmern beheimatet und brachte sich schon früh im Sportverein ein. 28 Jahre lang war er Spieler in der ersten Mannschaft. Seit 2001 agiert er mit Herzblut als Vorsitzender des FC, war aber schon acht Jahre zuvor in verschiedenen Ämtern im Vorstand aktiv.

Gelernt hat Rudolf „Rudi“ Kipphan den Beruf des Fernmeldehandwerkers bei der Deutschen Bundespost, bei der er bis 2009 beschäftigt war. Danach hat er sich als Servicetechniker selbstständig gemacht.

Seit sechs Jahren ist er mit seiner Katrin, geborene Sandmeier, verheiratet. Der Kurztrip zum runden Geburtstag soll als private Vorfeier gelten, da seine „Location“ für die große Fußball- und Familienfeier, das Sportheim des FC, nach einem Brandanschlag erst im nächsten Jahr wieder vollständig saniert sein wird. Dennoch wird sein Handy heute vermutlich nicht stillstehen. Die FN schließen sich den sicher zahlreichen Gratulanten gerne an. L.M.

