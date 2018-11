Gässwärmer läuteten fünfte Jahreszeit ein

Bestens gelaunt starteten die Gäässwärmer nach einem sonnendurchfluteten Novembertag mit dem „Wecken des Balzele-Schreiners mit Fraa un Kinner“ am Elften Elften in die fünfte Jahreszeit.

Adelsheim. Bis Aschermittwoch regieren nun nach der Fastnachtsausgrabung wieder Humor und Lebensfreude im Baulandstädtchen. Traditionell fand das Weckzeremoniell im idyllischen Museumshof statt, wo die Gäässen, Hexen, Trachten und Elferräte von vielen Fastnachtshungrigen erwartet wurden. Zuvor schlängelte sich der bunte Gaudiwurm unter den Klängen der Feuerwehr- und Stadtkapelle von der Jakobskirche durch die Marktstraße zum Museumshof.

Illustre Narrenschar

Mit viel Wortwitz hieß Sitzungspräsident Torsten Blum die illustre Narrenschar willkommen, bevor er die Höhepunkte der kommenden Kampagne bekannt gab: Prunksitzung (23. Februar), Kinderprunksitzung (24. Februar), Straßenfastnacht (28. Februar), Gäässwärmerball (2. März). Der traditionelle Gäässwärmerball wird in diesem Jahr als Frauenfastnacht gefeiert. Doch keine Bange, Männer dürfen auch kommen, aber eben nur in Frauenkleidern. Dann gab Blumi das Motto der Kampagne 2018/19 bekannt: „Wenn die Sonne heiß wie Feuer brennt, die Gääss dann gern ins Schwimmbad rennt.“

Schließlich forderten die Gäässen und Hexen mit Unterstützung der vielen Schaulustigen die „Balzele“-Familie lautstark auf, sich dem närrischen Volk zu zeigen: „Balzele, wach uff, kumm raus, mit dem Schloofe is jetzt aus, wälz dich endlich aus de Kisse, wersch noch uff de Haffe müsse.“ Nach vehementem Hämmern an die Tür des Bauländer Heimatmuseums erschien der Balzele mit Fraa, un Kinner (Sebastian und Cristina Haorca mit Kindern) schlaftrunken im Museumshof, leerte den „Nachthaffen“ aus und eröffnete mit dem Losungswort die neue Kampagne: „Ich ruf Euch zu, des wär gelacht, Alleze un kee Fasenacht – hört sich do net alles uff, die Gießkann her un Wasser druff.“ Nach dem „Balzele-Wecken“ eröffnete Fastnachtssucherin Elli Pittner den Narren: „Die Fastnacht sprang mich förmlich an, in diesem Jahr in Form der Bahn.“ Elli berichtete, dass die Bahn eine Mauer bauen wolle, welche die Stadt, wie einst die Berliner Mauer, in Ost und West trennt. „Unsere ,Ossis’ komme dann nimmer aus Dresden, Chemnitz oder Herzberg – unsere komme vom Saubrünnle, Krückerle oder vom Schofberg. Einen Grenzübergang werde wir auch brauche – man muss ja über die Grenze fahrn oder laufe. Ich schlag vor, wir bauen uff de Brück en Schlagbaum mit Haus – und nenne den Übergang dann Checkpoint Klaus.“

Fastnachtssucher Daniel Ullrich meinte: „Ich die Fasnacht erst diese Woche fand: sie in Form eines beleuchteten Baumes in Alleze stand. Der Baum am E-Platz in einem Mantel aus Gold – dieses Jahr früh beleuchtet – ob die Stadt des so wollt?“ Dann schlug Daniel vor, den Baum doch das ganze Jahr leuchten zu lassen und ihn nur entsprechend der Jahreszeit zu dekorieren: an Fastnacht mit Gäässen, an Ostern mit Lämmern, beim Volksfest mit Krepp und beim Adelsheimer Herbst sollte man mit Herrn Besser reden, vielleicht würde er ihn zustricken, zuhäkeln oder zuweben wollen.

Dann schritten die Balzeles zur Tat und kleideten die Elferräte ein, die von Torsten Blum vorgestellt wurden. In der neuen Kampagne sorgen für Stimmung und gute Laune: Sebastian Fuchs, Ralf Ulrich, Robin Arns, Christian Häußler, Atilla Jucha, Kevin Zetzmann, Frank Bopp, Roland Deutsch, Willi Gniosdorz, Thomas Drischel, Thorsten Weissensel, Gabriel Kaminski (Zeremonienmeister), Michael Sauter (Büttl), Severin Neubeck (Fahnenträger) und Torsten Blum (Sitzungspräsident). Schließlich legten die Elferräte ihren Narreneid in Gäässemilch ab. Sie gelobten „Treu und Freundschaft zu halten, den närrischen Befehlsgewalten, selbst dann, wenn manchmal Weib und Kind darüber andrer Meinung sind.“

Gespannt warteten die vielen Zuschauer auf die traditionelle „Seestadtpfanne“, die natürlich an keinem Elften Elften fehlen darf. Torsten Blum überreichte dem Stadtoberhaupt die Seestadtpfanne mit den Worten „In Alleze am Seckachstrand – gebaut wird hier bald mehr als im ganzen Land.“

Dann ging Blumi auf die Bauprojekte ein: Im Neubaugebiet herrscht rege Bautätigkeit, ebenso im Allezer Norden, wo derzeit die neue Brücke entsteht, die es dem WLC künftig ermöglicht, im Businesspark anzusiedeln. Dann beleuchtete er das Bauprojekt am Tanzberg: „Man beschließt im Stadtrat und redet net uff de Stroß’ – der Tanzberg der wird praktisch neu - worüber sich net jeder Allezer freut! Das Gebäude auf dem roten Platz wird ja noch größer und noch viel höher als die alten Schlösser.“

Weiter machte sich Blumi Sorgen, dass das Stadtoberhaupt auch noch das Rathaus aufstocken und einen Investor herlocken muss, weil er den Ausblick liebt.

Bürgermeister Klaus Gramlich konterte: „In erster Linie geht’s um Planungen für die Zukunft, etwas wovon man zu wenig hier hat: Um Wohn- und Pflegeplätze für Senioren in der Mitte der Stadt. Über solche Projekte, auch über die Arbeitsplatzbeschaffung im Gewerbegebiet, unser Gemeinderat schon mehrfach beriet, man will was entwickeln beziehungsweise Unternehmen stütze, denn das kann der Entwicklung unseres Städtles nur nütze.“

Dann verspeiste das Stadtoberhaupt, nachdem er den Obolus in Höhe von elf Euro elf beglichen hatte, genüsslich die „Seestadtpfanne“. Schließlich stimmte die Narrenschar ein in das „Badner Lied“. Bis in die späten Abendstunden schallten aus dem Zunftheim die altbekannten Fastnachtslieder „Mir gehen heut Nacht noch lang net heem“, und das närrische Treiben im Zunftheim nahm seinen Lauf. jüh

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018