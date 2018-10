Ganz schön hoch

Bei der Vorstellung eines bis zu 39 Meter hohen Gebäudes auf der Kuppe über Adelsheim kann man schon erschrecken. So ging es einigen Stadträten am Montagabend, als die Planung der Firma Würth Logistik für den Business-Park in der Gemeinderatssitzung „visualisiert“ wurde. Im Montagefoto wurde deutlich, wie sehr das geplante Beschaffungszentrum das Landschaftsbild prägen wird – weithin sichtbar.

Doch die Entscheidung, an dieser Stelle Gewerbe anzusiedeln, ist bereits vor mehr als zehn Jahren gefallen. In der Talaue gibt es schlicht kaum noch Platz für Gewerbehallen. Ob ihre Ansiedlung dort dann optisch schöner wäre, weiß man auch nicht.

Und: Einen Investor wie diesen bekommt man nicht alle Tage.

