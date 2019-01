Seckach.In der Silvesternacht wurde in Großeicholzheim im Vorgarten eines Hauses in der Straße An der Mauer eine Gartenlampe mutwilllig umgetreten. Dabei wurde die Lampe aus der Verankerung gerissen und das Lampenglas zerstört. Das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, bittet Zeugen um Hinweise zu der Tat.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 03.01.2019