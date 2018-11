Gebühren wurden entsprechend angepasst

Ravenstein.Die Plätze im Bürgersaal des Rathauses waren wieder alle besetzt, so groß war das Interesse der Bürger: Im Mittelpunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung standen die Feststellung der Jahresrechnung sowie die dritten Änderung der Kindergartengebührensatzung.

Nach dem ersten Punkt, „Bürgerfragen“, erfolgte die Bekanntgabe der in den Sitzungen am 19. September und 24. Oktober gefassten Beschlüsse.

Nach der Feststellung der Jahresrechnung befasste sich der Stadtrat mit der dritten Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für Kinderbetreuungseinrichtungen vom 21. Juni 2016.

Wie der stellvertretende Bürgermeister der Stadt, Thomas Hornung, informierte, habe sich der Stadtrat bereits in einer nichtöffentlichen Sitzung mit diesem Thema befasst und die derzeit gültigen Gebühren nach Empfehlung des Gemeindetages entsprechend angepasst.

Für alle derzeit angebotenen Betreuungsformen wird eine Gebühr erhoben. Diese beträgt in der Regelzeit für das Kindergartenjahr 2018/19 und der Berechnungsgrundlage für elf Monate für das Kind aus einer Familie mit einem Kind 124 Euro; mit zwei Kindern unter 95 Euro, mit drei Kindern 63 Euro und mit vier und mehr Kindern 21 Euro. Für die verlängerten Öffnungszeiten (32,5 Stunden) wöchentlich wird ein Zuschlag von zehn Prozent sowie für die Halbtagsbetreuung ein Abschlag von 25 Prozent auf die Regelzeiten berechnet. Für die Ganztagsbetreuung wird ein Zuschlag von 105 Euro auf die verlängerten Öffnungszeiten erhoben.

Für die Betreuung von unter zwei-dreiviertel-jährigen Kindern (erweiterte Altersmischung im Kindergarten) wird ein Zuschlag von 100 Prozent des jeweiligen Beitrages berechnet.

Im Zentralkindergarten in Oberwittstadt wird eine Kinderkrippe eingerichtet. Aufgenommen werden Kinder ab einem Alter von einem Jahr. Die Kinderkrippe nimmt ihren Betrieb ab dem 1. Januar 2019 auf. Diese Krippengebühren für die Regelgruppe (20 Stunden) betragen für das Kind aus einer Familie mit einem Kind 208,80 Euro, mit zwei Kindern 155,20 Euro, mit drei Kindern 104,80 Euro und mit vier und mehreren Kindern 41,60 Euro. Für die verlängerte Öffnungszeit (140 Stunden) werden folgende Gebühren (eine Empfehlung des Gemeindetags) erhoben: Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind: 365,00 Euro, mit zwei Kindern 272 Euro, mit drei Kindern 184 Euro und mit vier und mehr Kindern 73 Euro. Für die Ganztagsbetreuung wird ein weiterer Zuschlag von 105 Euro auf die verlängerten Öffnungszeiten erhoben. Die Änderungssatzung, die vom Stadtrat ohne Diskussion einstimmig beschlossen wurde, tritt zum 1. Januar 2019 in Kraft.

Unter Punkt „Verschiedenes“ informierte Thomas Hornung, nach erfolgter Rücksprache mit den örtlichen Revierförstern, dass bisher im Waldgebiet der Stadt 1800 Festmeter Käferholz angefallen sind. Das sind deutlich mehr als im Käferjahr 2003.

Hornung bedankte sich ausdrücklich bei Ortsvorsteher Bernd Ebert, der die am vergangenen Sonntag in Erlenbach stattgefundene zentrale Gedenkfeier zum Volkstrauertag bestens organisiert hatte. „Sie hatte einen sehr würdigen Rahmen.“

Wie Hornung weiter informierte wurden der Stadt recht kurzfristig drei neue Flüchtlinge zur Aufnahme zugewiesen. Das ehemalige Pfarrhaus in Oberwittstadt wurde zwischenzeitlich zur Unterbringung angemietet, es sind aber noch kleinere Umbau- und Renovierungsarbeiten erforderlich, die in zwei Wochen erledigt sein dürften.

Die Stadt habe vor, in Ravenstein weitere Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen anzumieten. In diesem Zusammenhang erinnerte Hornung daran, dass in der kommenden Woche, am 28. November, im Bürgersaal des Rathauses das nächste Treffen des Helferkreises Asyl stattfindet.

Ein nichtöffentlicher Teil schloss sich an.

