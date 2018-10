Adelsheim.Gelernt, gelacht und ausprobiert mit F. Puschmann, lizensierte „Marte-Meo-Supervisorin“, wurde in der vergangenen Woche im katholischen Kindergarten Don Bosco in Adelsheim.

Eine gute Beziehung

Zu Hause, in der Krippe und im Kindergarten ermöglichen viele kleine Schritte und Momente im Alltag eine gute Beziehung und Bindung zwischen Kind und Erwachsenen. Inzwischen ist wissenschaftlich ausreichend belegt, wie wichtig eine gute Bindung für die weitere Entwicklung der Kinder ist.

Wie können Erwachsene diese kleinen Momente bewusst ins Gedächtnis rufen, um erfolgreiches, wirkungsvolles Handeln identifizieren zu können?

Hier unterstützt die „Marte-Meo-Methode“ von Maria Aarts aus den Niederlanden. „Marte Meo“ bedeutet so viel wie „Aus eigener Kraft“ und wird weltweit in über 40 Ländern erfolgreich angewandt.

Kleine Momente des Alltags in Familien, Krippe, Kita und Schule werden aufgenommen. Auf den Videos wird beispielsweise schnell deutlich, wann und wie das Kind positive Leitung, Strukturierung, Orientierung und Anleitung braucht.

Man sieht auch gut, wie diese Leitung gestaltet werden kann, damit es allen gut geht. Maria Aarts betont: „Wenn das Kind immer wieder hört, tu dies oder das nicht, weiß es, was es nicht tun soll, aber oft nicht, was genau es tun soll.“

Auch die Initiativen der Kinder können auf Video anders wahrgenommen werden. Wenn der Erwachsene die Initiative des Kindes wahrnimmt, dieser folgt und sie benennt, kann das Kind seine eigene „Goldmine“ entwickeln; also das, was in ihm tief schlummert: Sprache, Interessen, Konzentration, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit und Zufriedenheit beispielsweise.

Damit profitieren Eltern, Fachleute und an erster Stelle die Mädchen und Jungen von der Arbeit mit „Marte Meo“.

