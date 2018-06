Anzeige

Sennfeld.Die Angehörigen der Geburtsjahrgänge 1947/48 trafen sich am Samstag mit Partnern zum Klassentreffen in der „Krone“ in Korb.

Am Nachmittag wurden sie in dem Landgasthof zum Sektempfang von Gisela Lottermoser willkommen geheißen. Nach Kaffee und Kuchen unternahmen sie einen Spaziergang durch das Dorf. Nach dem Abendessen verbrachten die Teilnehmer einige vergnügliche Stunden, in denen über so manchen Streich aus der Schulzeit geschmunzelt wurde.

Die beiden Jahrgänge führen im Fünf-Jahres-Rhythmus ihre Treffen durch und treffen sich darüber hinaus monatlich einmal im Café „Deimel“ in Adelsheim zum Frühstückskaffee, an dem die Klassenkameradin Gisela Schumm aus Bürg-Neuenstadt nicht fehlen darf.