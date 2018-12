Gerhard Blaha nach 25 Jahren ausgezeichnet

Zahlreiche Festlichkeiten begleitete der katholische Kirchenchor im Jahresverlauf, wie die Bilanz bei der Jahreshauptversammlung ergab.

Adelsheim. Neben den Sängern begrüßte Vorsitzender Hans-Jürgen Pittner besonders Dirigentin Beatrix Huber-Lohse und Diakon Tobias Springer.

Höhepunkt war der Ausflug

Nach dem Gedenken an verstorbene Chormitglieder verlas Pittner den Bericht der verhinderten Schriftführerin Heide Altmeppen. Der Chor besteht derzeit aus 27 Aktiven. Neue Sänger konnten nicht gefunden werden. An der Gestaltung der Festtage im kirchlichen Jahreskreis an Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Fronleichnam, Allerheiligen und am Patrozinium in Sennfeld, in Zimmern und in Rosenberg war der Chor beteiligt.

Die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen beim Volksfest Adelsheim am neuen Standort in der Adelsheimer Seestadt wurde übernommen sowie die musikalische Gestaltung bei der Eröffnung des Adelsheimer Weihnachtsmarktes.

Höhepunkt im Vereinsleben war der Ausflug zum Kloster Groß-Comburg in Schwäbisch Hall. Steffen Lohse stellte danach den Kassenbericht vor und Gerold Bartl-Zuba bestätigte als Kassenprüfer eine einwandfreie Kassenführung.

Dirigentin Beatrix Huber-Lohse berichtete, dass sie mit dem Probenbesuch und der Leistung des Chores zufrieden sei. Viele neue Lieder wurden einstudiert. Mit einem Präsent an die Dirigentin bedankte sich Pittner für die geleistete Arbeit.

Vorsitzender Pittner dankte in seinem Jahresrückblick allen für ihren unermüdlichen Einsatz für die Musica sacra. Der Chor ist als Aktivposten in der kirchlichen Gemeinde und in der Stadt Adelsheim bei sehr vielen Veranstaltungen tätig. Ein Jahr mit sehr vielen Terminen liegt hinter den Sängern. Aufgrund des hohen Altersdurchschnittes ging es teilweise bis an die Belastungsgrenze. Nachwuchssängerinnen und -sänger sind daher jederzeit willkommen.

Diakon Tobias Springer übermittelte die Grüße des gesamten Leitungsteams der Seelsorgeeinheit. Er dankte für den sehr vielseitigen Einsatz sowohl im geistlichen, als auch im weltlichen Bereich. Er bestätigte Beatrix Huber-Lohse, dass sie immer ein gutes Händchen für die richtige Auswahl des Liedgutes beweise. Er freute sich, dass der Chor sich öffnet und nach außen geht, um auch Gottesdienste in anderen Gemeinden zu bereichern. Die von Diakon Springer beantragte Entlastung des Vorstandes wurde einstimmig angenommen.

Besondere Dankesworte gingen an Gerhard Blaha. Seit 25 Jahren war er stellvertretender Vorsitzender des Chors, nunmehr gibt er das Amt aus Altersgründen ab. Mit einem Präsent wurde seine langjährige Tätigkeit entsprechend gewürdigt. In der anschließenden Neuwahl konnte Birgit Glasl als Nachfolgerin gewonnen werden. Sie wurde einstimmig gewählt. Mit einem Ausblick auf die Veranstaltungen 2019 endete die Jahreshauptversammlung. Es schloss sich noch ein gemütliches Beisammensein an. jüh

