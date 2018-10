Geschichten aus der Überwachungswelt

Osterburken.Im Rahmen der „Frederick“-Lesewoche erhielten die Fünft- und Sechstklässler des Eckenberg-Gymnasiuns (EBG) Besuch von einem echten Schriftsteller: Tobias Elsäßer, Autor von Kinder- und Jugendromanen wie „Vielleicht Amerika“, „Linus Lindbergh“ und „Eden Park“, las aus seinem neuen Buch und erzählte vom Schriftstellersein.

Ein guter Botschafter

Elsäßer war der richtige Botschafter für dieses Thema. Authentisch und zugewandt präsentierte er sich den Zuhörern, die an seinen Lippen hingen. „Am glaubhaftesten sind Geschichten, wenn man sie so oder ähnlich selbst erlebt hat“, sagte er. „Nur dann kann man wirklich beschreiben, welche Gefühle in den Figuren stecken.“

Auch für sein aktuelles Buch „Eden Park – Der neunte Würfel“ schöpft er aus eigenen Erfahrungen: Vincent ist elf Jahre jung und eigentlich ein ganz normaler Junge. Aber er hat eine Bildschirmallergie.

Klingt nach Klamauk. Tobias Elsäßer aber zeichnet eine digitalisierte Überwachungswelt, die möglicherweise gar nicht mehr so weit entfernt ist: Jeder Schritt wird aufgezeichnet, Schüler sind vernetzt und durch Smartwatches kontrolliert, Orientierung läuft übers Handy, Bücher gibt es nur noch digital. Diese digitale Welt ist aber eine große Fassade… In dieses spannende Szenario konnte Tobias Elsäßer die Schüler hineinziehen, Gefühle zum Ausdruck bringen und Spannung in die Höhe treiben.

Die Idee zum Buch kam ihm bei einem Besuch in einer schweizerischen Projektschule: Highspeed-Satelliten-Internet und I-Pads gehören hier zur Grundausstattung, Bücher waren überflüssig.

Schattenseiten der Digitalisierung

Der anschließende Austausch über das Gehörte ging bald über in einen Vortrag über Schattenseiten der Digitalisierung.

Dabei wurde deutlich, dass Vincents Welt sich in vielen Bereichen gar nicht mehr so sehr von der der Zuhörer unterscheidet. Erinnert wurde an menschlich klingende Sprachcomputer, die immer mithörende Amazon-Alexa; und an Youtube und Co. als Ersatz für eigene Erlebnisse.

Schlechter Deutschschüler

Darüber hinaus brachte Elsäßer die Schüler zum Staunen, als er erklärte, dass er für ein Buch ein Jahr benötigt, dass er ein sehr schlechter Deutschschüler war und seine Eltern früher meinten, Bücher seien Zeitverschwendung. Das Gegenteil hat Tobias Elsäßer mit seinem Besuch bewiesen. Man darf sich auf nasskalte Lesezeiten freuen. jpw

