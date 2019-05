„Geselliges Leben wichtig“

Adelsheim.„Wir leben in einer Zeit gewaltiger Veränderungen. Sie betreffen zwar meist das große Ganze. Aber es ist offensichtlich, dass diese Entwicklungen nicht vor einer Kleinstadt im ländlichen Raum halt machen“, erklärte Wolfram Bernhardt bei der Kandidatenvorstellung.

Er zitierte den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der in seiner Antrittsrede fragte: „Wie erhalten wir Hoffnung dort, wo im Dorf Schule, Arzt, Friseur und Tankstelle längst geschlossen sind und jetzt auch noch die letzte Busverbindung gekappt wird?“ Bernhardt bekräftigte, dass es auch seine Sorge sei, dass es so kommen wird, wenn man diese Entwicklungen nicht ernst nehme. Das sei auch der Grund, warum er als Bürgermeister kandidiere. Der Betriebswirt stellte kurz seinen Werdegang vor. Der Schwerpunkt seiner Ausbildung lag im Bereich Unternehmensfinanzierung und Kapitalmärkte. Seit seinem Studium habe er dieses Wissen in der Praxis vertieft durch viele Projekte sowie durch die Geschäftsführung des Unternehmens, das er mit gegründet habe. Erfolgreich habe er Förderanträge auf Landes-, Bundes- und auf europäischer Ebene gestellt.

„Aber viel wichtiger als Geld ist für mich das soziale Miteinander“, betonte der 36-Jährige. „Nicht Geld verändert die Welt, sondern Menschen tun das. Und Geld hilft dabei, diese Veränderung wahr werden zu lassen“, hob er hervor. Als Beispiele nannte er seinen eigenen Verlag, ein philosophisches Wirtschaftsmagazin, und zahlreiche Projekte auf europäischer Ebene, bei denen es darum gehe, eine lebenswerte Zukunft zu sichern. „Geld darf nicht das Hindernis sein, wenn man sich die Frage nach einer lebenswerten Zukunft stellt. Wenn man im Vorfeld nur überlegt, was man sich leisten kann, dann schränkt man sich in seinen Möglichkeiten ein“, meinte Bernhardt. Im Folgenden eröffnete er Visionen von Adelsheim, die er nach Gesprächen mit Bürgern gewonnen hatte: Die Bürger wünschten sich ein geselligeres Leben mit Cafés, Gaststätten und Biergärten. Die Innenstadt solle mit Leben gefüllt und Nachfolger für die Geschäfte gefunden werden. dani

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.05.2019