Gewinner beim Brillenlotto ermittelt

Adelsheim.Fünf Brillen im Wert von 2500 Euro verloste die Firma Besser Optik kürzlich in Adelsheim. Aus rund 2000 Losen wurden fünf glückliche Gewinner gezogen, die in diesen Tagen benachrichtigt werden, um Gutscheine für eine neue Brille in Empfang zu nehmen. Die Ziehung der Gewinner bei der „Brillenlotterie“ stand unter der Aufsicht von Heike Schuster. Als Glücksfee fungierte Herta Schüssler (Seckach). Einen Gutschein über eine kostenlose, neue Brille erhält Kim Völter (Roigheim). Weitere Brillen-Gutscheine gehen an: Yvonne Remsing (Adelsheim), Rolf Steinwenger (Sennfeld), Friederike Werling (Schefflenz) und Gerhard Pauly (Adelsheim). jüh

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.04.2019