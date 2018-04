„GlasBlasSing“ zu Gast

Anzeige

Osterburken.Die Kulturkommode hat am Samstag, 14. April, in der Alten Schule wieder außergewöhnliche Gäste: Die vier Jungs von „GlasBlasSing“ machen Musik, aber so erfrischend anders, dass keine gängige Schublade der Kleinkunst so richtig passen mag. Sie sind zweifellos die Meister des Upcycling – der Umwandlung eines scheinbar nutzlosen Gegenstandes in einen höherwertigen. Dazu brauchen die vier Vollbiermusiker einen Kasten leere Sprudelflaschen, auch PET-Flaschen und eine Bühne voll anderer pfandwürdiger Getränkebehältnisse. Daraus entstehen erstaunliche Allround-Instrumente. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich.