Grillfest mit Volleyballturnier

Osterburken.Das DLRG-Grillfest mit Beachvolleyballturnier findet am Samstag, 20. Juli, auf dem GTO-Sportplatz statt. Wie auch in den vergangenen Jahren bekommen die Kinder an diesem Tag ihre bestandenen Scheine verliehen. Hierzu sind alle Interessierten willkommen. Beginn ist um 15 Uhr.

Einspielen und Warmmachen ist bereits ab 14 Uhr möglich (bei schlechtem Wetter in der GTO-Sporthalle). Anmeldung mit der Mannschaft bis spätestens Dienstag, 16. Juli, unter vorsitzender@osterburken.dlrg.de.

Die Mannschaften bestehen immer aus jeweils vier Spielern ab 16 Jahre, plus eventuellen Ersatzspielern. Es sollte immer mindestens eine Frau beziehungsweise ein Mann auf dem Feld stehen. Da es sich um ein Spaßturnier handelt, ist die Teilnahme von Vereinsspielern auf einen pro Team begrenzt. Es wird eine Startgebühr erhoben.

Im Anschluss wartet die Siegerehrung der erfolgreichsten Mannschaften. Für alle jüngeren DLRG’ler findet ab 14.30 Uhr ein Spielenachmittag statt. Zum Abschluss folgt gegen 17 Uhr die Scheinverleihung. Im Anschluss daran gibt es Würste, Steaks, Salate und eventuell Kuchen.

Anschließend ist noch eine kleine Beachparty. Salat- oder Kuchenspenden sind willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.07.2019