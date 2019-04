Große Klassik und intelligenter Klamauk

Adelsheim.Die Saison 2018/19 von „Kultur in Adelsheim – Theater in Adelsheim“ endete am Samstagabend. Der studierte Jazzpianist und Musikpädagoge Christoph Reuter verband in einer bahnbrechenden Art und Weise große Klassik mit intelligentem Klamauk und behauptete schmissig: „Alle sind musikalisch! (außer manche)“.

Wer ist Christoph Reuter? Einige mögen ihn als Pianisten kennen, der seit vielen Jahren mit Dr. Eckart von Hirschhausen auf Gastspielreisen geht. Zur Zeit tourt er mit seinen eigenen Kabarettprogrammen durch die Lande.

Hirschhausens „Schule“ ist bei Christoph Reuter deutlich zu spüren. Trotzdem schaffte es Reuter aber immer wieder, sich deutlich von seinem Vorbild zu emanzipieren.

Das gelang ihm allein schon durch sein virtuoses Klavierspiel und seine Leidenschaft zur Improvisation. Dem begeisterten Adelsheimer Publikum gab er zwei Stunden lang eine originelle Nachhilfestunde in Sachen Musik. Immer wieder wurde das Publikum eingespannt, durfte Liedanfänge fortsetzen, klatschen oder Stücke, die er am Klavier anspielte, erraten. Um die Trivialität vieler Popsongs zu outen, hat Reuter die „C-Kralle“ erfunden – die erste Umkehrung des C-Dur-Akkords. Mit Hilfe dieses Klaviergriffs in vier verschiedenen Lagen könne man praktisch jeden Ohrwurm begleiten, was er dann auch unter großem Gelächter demonstrierte.

Furios war sein „Musizieren nach Zahlen“, bei dem er, mit durchnummerierter Tonleiter als Grundlage, das Geburtsdatum einer Zuhörerin in die tonal fantasieatmende, animierend klangverliebte Reinheit „reuterscher“ Hingabefähigkeit umsetzte.

So war bereits nach den ersten Minuten klar, dass Christoph Reuter – ein wortgewandter Kabarettist mit formvollendeter pianistischer Virtuosität – sein Metier aus dem Effeff beherrscht. Überaus feinsinnig vor sich hinpräludierend präsentierte er seine musikalischen Interpretationen und gab mit Ganzkörpereinsatz, Stimme und Gestik einen mit Parodien gespickten und mit vielen Späßen durchsetzten Musikkabarett-Abend auf hohem Niveau zum Besten.

Dankbare, von vielen Lachtränen gezeichnete Zuhörer verabschiedeten den brillanten Künstler Christoph Reuter verdientermaßen mit donnerndem Applaus von der Bühne. Und am Ende blieb der Mann am Klavier und Kabarettist dem Publikum im Grunde nur den einen Wunsch schuldig: „Bitte nicht aufhören“.

