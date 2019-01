„Gute Idee allein reicht nicht aus“

Adelsheim/Mosbach.Die Gründe, sich selbstständig zu machen, sind sehr unterschiedlich, die Wege dahin ebenfalls. Doch gleich, ob man der Arbeitslosigkeit entfliehen, eine tolle Idee umsetzen oder den Betrieb der Mutter weiterführen möchte, man muss sich gründlich vorbereiten. Fehler, die bei der Gründung gemacht werden, können sich später bitter rächen. Um Bruchlandungen zu vermeiden, bietet das StarterCenter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar am Donnerstag, 17. Januar, um 16.30 Uhr im Rathaus in Adelsheim eine kostenlose Basisinfoveranstaltung zur Existenzgründung an.

Dr. Andreas Hildenbrand, Berater der IHK Rhein-Neckar, erläutert bei der Veranstaltung, wie Gründungswillige ihr Vorhaben am Besten in die Tat umsetzen. Im Anschluss an den Vortrag beantwortet er individuelle Fragen. Jeder Teilnehmer erhält kostenlos Unterlagen mit hilfreichen Tipps und nützlichen Checklisten zur Erstellung eines Gründungskonzeptes.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.01.2019