„Handlungsanleitung für künftige Arbeit“ ist nun beschlossene Sache

Osterburken.Die Forplan GmbH (Bonn) wurde im Dezember 2015 mit der Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans für die Stadt Osterburken beauftragt.

Nach umfangreichen Erhebungen wurde das 177 Seiten umfassende Werk dem Gemeinderat in der April-Sitzung 2017 vorgestellt. Es ist Grundlage für die Bezuschussung von Fahrzeugen und nicht zuletzt auch für die Förderung des Feuerwehrgerätehaus-Neubaues in Osterburken. In der nichtöffentlichen Sitzung des Gremiums am 7. November wurden einzelne Punkte des Feuerwehrbedarfsplans besprochen. Für die von der Verwaltung vorgeschlagenen Änderungen gaben die Gemeinderäte am Dienstagabend grünes Licht – und beschlossen den Feuerwehrbedarfsplan in der ergänzten Form. Diese sieht laut Jürgen Walzenbach vom Ordnungsamt der Stadt unter anderem vor, dass „eine möglichst lange Nutzungsdauer der Fahrzeuge angestrebt“ wird. Darüber hinaus „muss vor der Beschaffung des Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr Schlierstadt die Frage der Unterstellmöglichkeit geklärt sein“. „Dran bleiben“ müsse man laut Walzenbach sowohl an der Ausbildung neuer Atemschutzgeräteträger als auch am Erwerb des Führerscheins der Klasse C durch weitere Floriansjünger.

Bürgermeister Galm freute sich, mit dem nun beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan „eine Handlungsanleitung für die künftige Arbeit“ in Händen zu halten. Es handele sich um „ein neutrales Gutachten, an dem wir uns guten Gewissens orientieren können“. Und er fügte hinzu: „Unterm Strich ist uns bescheinigt worden, dass wir gut aufgestellt sind.“ Abteilungskommandant Peter Schmitt, der von zahlreichen Wehrmännern zu Sitzung begleitet wurde, stimmte ihm zu. Es sei wichtig gewesen, eine externe Firma mit der Erstellung des Bedarfsplans zu beauftragen. mem

