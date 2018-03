Hannelore Schweizer wurde zum Ehrenmitglied ernannt

Anzeige

Die jungen Sportler nahmen am Main-Neckar-Turnfest, am Völkerball-Turnier und am Ferienprogramm der Stadt Adelsheim teil. Der zehnte Sennfelder Herbst in der Festhalle sei ebenfalls ein Erfolg gewesen.

Der Verein zähle zurzeit 490 Mitglieder. Unterstützung werde durch einen „Mini-Jobber“ und einen FSJler geleistet. Die Übungsleiter seien auf Fachvorträgen und Seminaren unterwegs gewesen, um ihre Sportlizenzen auf dem aktuellen Stand zu halten. Übungsleiterin Dagmar Hufnagel ehrte anschließend Jugendliche für ihre zehnjährige Mitgliedschaft und Kinder, die beim Kinderturnfest einen ersten Platz belegt hatten.

Schriftführerin Elke Eppler gab danach bekannt, dass durch die Teilnahme des TV am Landesförderprogramm „Integration durch Sport“ Kindern verschiedenster Nationen die Eingliederung besser ermöglicht werde. Eine Delegation des TV sei im Mai nach Rust zum Europa-Park gefahren, um dort den Preis aus der Lottoförderung der Sportjugend entgegenzunehmen.

Das Völkerballturnier der Turnjugend und des VfB Sennfeld habe großen Zuspruch gefunden. Eine Gruppe habe im Juni beim Turnfest in Berlin teilgenommen sowie am Main-Neckar-Kinderturnfest, am Möckmühler Stadtlauf und am Volksfestumzug in Adelsheim, so die Schriftführerin. In Vertretung der Schatzmeisterin Christiane Bier verlas Sandra Schöll den Kassenbericht. Die Kassenprüferinnen Melli Blum und Marliese Schreiweis bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.

Viele Ausflüge unternommen

„Outdoor“-Übungsleiter Gerhard Fleßner erklärte, dass sich die Teilnehmer jeden Samstag – insgesamt 55 Mal – zum Wandern (Herbst und Winter) und im Frühling/Sommer zum Radfahren getroffen haben. Es wurden 184 Kilometer gewandert und mit dem Rad 1784 Kilometer zurückgelegt. Auch Tagesausflüge sowie ein Wanderausflug wurden unternommen, resümierte Fleßner.

Tobias Mülder berichtete über das Eltern-Kind-Turnen. 16 Kinder hätten dienstags gemeinsam mit Mama, Papa oder Oma ihre ersten Bewegungserfahrungen in der Turnhalle gesammelt. Höhepunkte seien die Bobbycar-Stunde, das Faschingsturnen, das Training für Paketboten sowie der Besuch des Weihnachtsmanns gewesen. Wegen der großen Nachfrage gebe es aktuell eine Warteliste, so Mülder.

Großer Zuspruch für Kinderturnen

Übungsleiterin Dagmar Hufnagel informierte über das Kinderturnen und den Jugendsport. 16 Vorschulkinder hätten sich donnerstags in der Festhalle getroffen, die Geräte getestet und lernten kleine Spiele kennen. Neu im Angebot sei „Turnen und Spielen“ für Kinder aus der dritten und vierten Klasse. Rund 25 Kinder nahmen donnerstags an der Gymnastik sowie den Turnübungen und koordinativen Spielen teil.

Rund 30 Erst- und Zweitklässler starteten freitags beim Krafttraining, Koordinationsübungen, Turnübungen und Spielen. Danach erfolge das Turnen (Schüler der fünften Klasse) mit rund 25 Jungs- und Mädchen: Es werde an den klassischen Geräten Reck, Schwebebalken, Stufenbarren, Boden und Sprung trainiert. Danach kämen circa 15 Kinder zum „Spiel und Spaß ab Klasse fünf“. Neben dieser Vereinsarbeit wurden zwei Sportgruppen im evangelischen und katholischen Kindergarten betreut („PfiFF“-Gruppen). In der Martin-von-Adelsheim-Schule wurden von Hufnagel ebenfalls zwei Gruppen (Erste bis vierte Klasse) über das Einhalten von Regeln informiert sowie die „Sportabzeichen -AG“ betreut. Der TV sei im Jahr 2017 als „Leuchtturmprojekt“ der Integrationshilfe ausgewählt worden, erklärte die Leiterin. Mit Unterstützung des Ministeriums für Soziales und Integration wurde mit rund 30 Kindern das „Projekt 17“ durchgeführt, so Hufnagel abschließend.

Rund 17 Frauen der Damengymnastikgruppe zwei trafen sich insgesamt 37 Mal zu den Übungsstunden, erklärte Andrea Balles. Hannelore Schweizer, Leiterin der Damengymnastikgruppe eins, sagte anschließend, dass rund 15 Personen Funktionsgymnastik durchgeführt hätten.

Carolin Mahler gab für die Abteilung Jugend bekannt, dass sich die Gruppe unter anderem zum Völkerballturnier, Ferienprogramm und zur Teilnahme am Volksfestumzug getroffen habe. Zuletzt blickte Janina Flindt über die angebotenen Kurse beim TV zurück, bei denen unter anderem das Herz-Kreislauf-System und die Kondition gefördert wurde. Auf Antrag von Bürgermeister Klaus Gramlich wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Bei seinen Grußworten übermittelte das Stadtoberhaupt zunächst die Grüße des Gemeinderates und der Bürger. Der TV sei ein ganz besonderer Verein, der bereits Kinder durch ihr sportliches Leben begleite. Diese würden danach ihr Wissen weitergeben, so Gramlich. Außerdem sei er ein sehr gut strukturierter Verein, bei dem ein Rädchen in das andere greife. jüh

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.03.2018