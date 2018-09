Heavy Herbst mit „F.U.C.K.“ in Roigheim

Roigheim.Bei der Hard´n Heavy-Party mit der Coverband „F.U.C.K.“ am Freitag, 14. September, ab 20 Uhr in der Authenrieth-Halle in Roigheim bekommen die Freunde härterer Musik ganz ordentlich was auf die Ohren. Unter dem Motto „Heavy Herbst“ verspricht der Abend, mit mehreren Bands ein Leckerbissen für die Freunde handgemachter Musik zu werden. Hauptakteur „F.U.C.K.“ ist schon seit Jahren eine feste Größe in der deutschen Coverband-Landschaft und auch in Südbayern eine gern gebuchte Band. Die Musiker präsentieren ihr Programm aus Klassikern und neuen Hits aus Hardrock und Heavy Metal. Bei dieser Band kann niemand still sitzen, denn sie begeistern mit unbändiger Spielfreude und Wortwitz. Den sechs Franken sieht man zu jeder Minute des Abends an, dass sie Spaß daran haben, für das Publikum alles zu geben. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Band mittlerweile zu den Hauptattraktionen diverser überregional bekannter Festivals wie die G.O.N.D gehört, sowie bereits Auftritte in Österreich und der Schweiz hatte. Im Vordergrund steht die Musik. Egal ob AC/DC, Böhse Onkelz, InExtremo, Metallica, Volbeat, Rammstein, Iron Maiden – das schon immer facettenreiche „F.U.C.K.“-Programm bietet den Fans mehr denn je und ist abwechslungsreich. Weitere Informationen zu „F.U.C.K.“ gibt es unter www.fuckband.de und www.facebook.com/f.ckband im Ínternet. Bild : Andre Karambatsos

