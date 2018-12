Heinz Dörpholz feiert heute in Sennfeld seinen 90. Geburtstag

Sennfeld.Heinz Dörpholz feiert am heutigen Dienstag in der Seniorenbetreuung Götz in Sennfeld seinen 90. Geburtstag.

Gebürtiger Rheinländer

Der gebürtige Rheinländer wurde Mitte der sechziger Jahre in Seckach sesshaft, wo er ein eigenes Haus erbaute. Aufgrund eines Schlaganfalles im April dieses Jahres ist er an den Rollstuhl gebunden. Seine geistige Frische allerdings konnte er sich bis ins hohe Alter bewahren. Seinen Lebenslauf schilderte er im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten lückenlos.

Das Bergwandern und Bergsteigen war seine große Leidenschaft. Immer, wenn es seine Zeit ermöglichte, ging er seiner Lieblingsbeschäftigung in den Tiroler Bergen nach. Heinz Dörpholz wurde am 18. Dezember 1928 in Wermelskirchen im Rheinland geboren. Zusammen mit einer Schwester wuchs er in seiner Heimatstadt auf. Hier besuchte er auch bis 1942 die Volksschule.

Danach wurde er zur Wehrmacht eingezogen. In der Marine versah er seinen Dienst und war während des Zweiten Weltkrieges in der Nordsee im Einsatz. Nach Kriegsende kam er in englische Gefangenschaft.

Nach drei Monaten frei

Aufgrund seines jungen Alters wurde er bereits nach drei Monaten entlassen. Im Anschluss absolvierte er eine Lehre als Mechaniker bei den Wuppertaler Stadtwerken. Nebenbei besuchte er vier Jahre lang eine Abendschule. Im Anschluss studierte der Jubilar vier Semester an der staatlichen Ingenieurschule für Maschinenbau in Wuppertal. Nach dem Studium war er an verschiedenen Stellen als Konstrukteur für Werkzeugsondermaschinen tätig. Im Jahr 1965 verschlug es ihn nach Diedesheim zur dortigen Maschinenfabrik. Dort war er bis zur Rente im Jahr 1993 tätig.

Haus in Seckach gebaut

Im Jahr 1958 heiratete er Gisela Franz. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Im Jahr 1967 baute er in der Steinbruchstraße in Seckach ein Haus.

Sein großes Hobby, das Bergwandern, ist seit fünf Jahren, in Folge einer Erkrankung an den Beinen, nicht mehr möglich.

Seit dem 16. April 2018 verbringt er seinen Lebensabend in der Seniorenbetreuung Götz in Sennfeld. „Ich bin hier gut untergebracht und werde mit Sorgfalt betreut“, so der Jubilar im Gespräch.

Zum heutigen Ehrentag gratulieren: Ehefrau, drei Kinder mit Familien, fünf Enkel, ein Urenkel, Verwandte und Bekannte, sowie die Bediensteten und Mitbewohner der Seniorenbetreuung Götz.

