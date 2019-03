Helfer vor Ort zu 29 Einsätzen gerufen

Bestens aufgestellt präsentierte sich der DRK-Ortsverein Adelsheim bei seiner Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Alessia“.

Adelsheim. Zur Versammlung hieß Vorsitzender Josef Grammling neben den zahlreich erschienenen Mitgliedern besonders Bürgermeister Klaus Gramlich und die Vertreter der örtlichen Hilfsorganisationen willkommen. Sonja Pfeiffer verlas den Bericht der Bereitschaftsleitung. Diese traf sich im zweiwöchigen Rhythmus mit der Bereitschaft Sennfeld zu gemeinsamen Dienstabenden. Im Sommer wurde ein Übungsabend mit der DLRG durchgeführt. Die „HvO“ (Helfer vor Ort) wurden zu 29 Einsätzen alarmiert.

Diese gliederten sich in 19 häusliche Notfälle, vier Verkehrsunfälle, drei Brandeinsätze, zwei Tragehilfen und ein Fehlalarm. Außerdem wurde man zu vier San-Diensten, die gemeinsam mit dem Ortsverband Sennfeld durchgeführt wurden, angefordert. Beim Kreisverband Buchen fanden sechs San-Fortbildungen sowie die Ofirta statt, die regelmäßig von den Bereitschaftsmitglieder besucht werden.

Weiter wurden beim Kreisverband Lehrgänge besucht (Technik und Sicherheit, RK-Einführungsseminar, Bos-Funklehrgang, San-Kurs und Gruppenführer-Ausbildung). Neben der Ausbildung standen zahlreiche öffentliche Termine auf der Tagesordnung. Es wurden vier Altkleidersammlungen durchgeführt, man beteiligte sich am Adelsheimer Sommerferienprogramm, am Volksfest und Weihnachtsmarkt. Erfolgreich war auch die Herbstabschlussübung der Hilfsorganisationen.

Beim Frauentreff wurde ein Übungsabend „Fit in Erster Hilfe“ veranstaltet und im Rahmen der „Woche der Wiederbelebung“ präsentierte sich das DRK in der Sparkasse und veranstaltete in Zusammenarbeit mit dem VdK einen Infoabend über Reanimation und Defibrillation mit 48 Interessierten, welche die Maßnahmen übten. Abschließend dankte Sonja Pfeiffer der DLRG und der Feuerwehr sowie Bereitschaftsleiter Frank Oßwald für die gute Zusammenarbeit.

Im Jugendrotkreuz gab es bis Juli 2018 zwei Gruppen. Sonja Pfeiffer bedauerte, dass es aktuell keine aktive Gruppe gebe. Ein Teil der Gruppe ging in die Bereitschaft über, wobei vier Personen aus der ehemaligen Gruppe einen Gruppenleiterlehrgang absolvieren und dann eine neue Gruppe aufbauen möchten.

Rege Aktivitäten herrschen in den einzelnen Gymnastikgruppen, bei denen der Erhalt der Beweglichkeit aber auch das Miteinander im Mittelpunkt stehen. Der Gruppe von Marlies Börkel gehören 18 Teilnehmerinnen an, die sich zu 35 Übungsstunden trafen. Die Gruppe von Annemarie Sitte besteht aus 28 Teilnehmerinnen, die sich zu 41 Übungsstunden trafen. Die Tanzgruppe von F. Stang besteht aus 17 Teilnehmerinnen. Die DRK-Senioren unter Leitung von Elmar Hofmann trafen sich zwölf Mal zum Gedankenaustausch und gemeinsamen Unternehmungen. Ein Ausflug führte sie nach Bad Mergentheim.

Ehrungen langjähriger Mitglieder

Claudia Seewald legte Rechenschaft über die Vereinskasse ab, bevor ihr die Kassenprüferinnen Heike May und Petra Pitz eine einwandfreie Kassenführung bescheinigten.

Es folgten Ehrungen verdienter Vereinsmitglieder: für fünf Jahre Justin Bay und Maria Habermann, zehn Jahre Lisa Vogel, 25 Jahre Knut Bender, 35 Jahre Daniela Wiltschko, 40 Jahre Carmen Killian und Sonja Pfeiffer, 55 Jahre Friedhelm Braitling, 60 Jahre Günter Wörner und für 65 Jahre Helene Ehrler.

Bürgermeister Klaus Gramlich übermittelte die Grüße der Stadt Adelsheim und vom DRK Kreisverband Buchen. Er dankte den Mitgliedern für ihren ehrenamtlichen Einsatz und Dienst am Nächsten.

Weitere Grußworte übermittelten Beate Altrieth (DRK Sennfeld), Martin Nagel (Freiwillige Feuerwehr), Jürgen Borger (DLRG) und Friederike Madinsky (Marktplatzgruppe). jüh

