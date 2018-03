Helmut Hausner zum Ehrenjugendleiter ernannt

Anzeige

Nach der Begrüßung ließ Oberschützenmeisters Armin Schweizer das Vereinsjahr Revue passieren. Er berichtete über die Teilnahme an verschiedenen Terminen und gab einen Ausblick auf kommende Veranstaltungen. Weiter informierte er über Änderungen und Regularien.

Erster Schützenmeister Wolfgang Groß berichtete über Königs- und Ehrenscheibenschießen, Vereinsmeisterschaften, Kreismeisterschaften und Landesmeisterschaften und Rundenwettkämpfe. Die Luftdruckdisziplinen wurden in Adelsheim und Buchen, die Klein- und Großkaliberdisziplinen in Seckach und Osterburken ausgetragen. Bei allen Wettbewerben wurden gute Erfolge erzielt. Eine sehr gute Resonanz konnte man auch wieder beim traditionellen Volksfestschießen verbuchen. Beim Kreiskönigsschießen wurde Kornelia Fischer 1. Prinzessin. Abschließend dankte Groß dem Hauptschießleiter Klaus Lauer für sein Engagement.

Zweiter Schützenmeister Dietmar Madinsky ließ das gesellschaftliche Leben im Verein Revue passieren. Hierzu zählten Königsfeier, Jahreshauptversammlung, Himmelfahrtwanderung, Getränkeausschank beim Volksfest, Teilnahme am Buchener Schützenmarkt und vieles andere. Weitere Termine waren eine Brauereibesichtigung in Herbsthausen, die Beteiligung an der Sportkreisgala in Zimmern, bei der Marisa Gregori als „Sportlerin des Jahres“ nominiert war, sowie die Weihnachts- und Vereinsmeisterfeier zum Jahresabschluss. In diesem Jahr sind geplant eine Himmelfahrtswanderung am 10. Mai, die Teilnahme am Volksfest sowie die Weihnachtsfeier im Dezember.

Auch in der Jugendabteilung unter Leitung von Helmut Hausner herrschte reges Treiben. In der Schülerklasse trainieren aktuell zwei Mitglieder, die im Jahr 2016 eingetreten sind. Luca Art wurde Kreismeister und konnte sich für die Landesmeisterschaft in Ittersbach qualifizieren. Moritz Eberhard belegte den zweiten Platz bei der Kreismeisterschaft 2017. Künftig werden Marisa Gregori, Lauren Münch und Lilia Radeke die Jugendabteilung leiten und Helmut Hausner wird beratend zur Verfügung stehen. Hausner dankte abschließend der DLRG für das Befüllen der Druckluftflaschen sowie Thomas Hefner und seinem Team von der Jugendabteilung der KKS Osterburken, mit der man in engem Kontakt steht.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurde der amtierende Vorstand in seinem Amt bestätigt, lediglich die Jugendabteilung wird künftig von Marisa Gregori, Lauren Münch und Lilia Radeke geführt.

Eine besondere Ehrung erfuhr Helmut Hausner für seine Verdienste in der Jugendarbeit der Schützengesellschaft. Er wurde zum Ehrenjugendleiter ernannt. Für 30-jährige Mitgliedschaft erhielt Marco Szerafy die Vereinsehrennadel in Gold. Für langjähriges ehrenamtliches Engagement innerhalb der Schützengesellschaft wurden ausgezeichnet: mit der Vereinsverdienstnadel in Silber Dietmar Madinsky, mit der großen Vereinsverdienstnadel in Silber Klaus Lauer, mit der großen Vereinsverdienstnadel in Gold Klaus Denninger und Armin Schweizer. Auf Antrag des Vorstandes und Beschluss der Mitgliederversammlung wurde Wilfried Lenuweit zum Ehrenmitglied ernannt.

Friederike Madinsky übermittelte die Grüße des Volksfestausschusses und der Marktplatzgruppe und dankte den Schützen für die Bewirtung am Volksfest.

Abschließend gab Armin Schweizer noch folgende Termine bekannt: Das Ostereierschießen findet am 28., 29. und 31. März statt. Weiter verwies Schweizer auf die stets aktuelle Homepage, die von Oliver Haupt gepflegt wird und informierte noch über das Thema „Erbwaffen“ sowie die Jugendbasislizenz, einem Lehrgang für die Jugendarbeit im Bereich des badischen Sportschützenverbandes, ohne dessen Ausbildung keine Jugendarbeit möglich ist. Ein letzter Dank ging an das Thekenpersonal im Schützenhaus für seinen unermüdlichen Einsatz. jüh

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.03.2018