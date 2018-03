Herbstfest unter dem Motto „Goldenes Adelsheim“ brachte neue Kunden

Anzeige

Adelsheim.Auf vielfältige Aktivitäten, Aktionen und erfolgreich verlaufene verkaufsoffene Sonntage blickte der Gewerbeverein bei seiner Jahreshauptversammlung im Eiscafé zurück.

Vorsitzender Hans-Jörg Besser hieß neben zahlreichen Mitgliedern besonders Bürgermeister Klaus Gramlich und Wirtschaftsförderer Rainer Schöll von der Stadtverwaltung willkommen, bevor er das ereignisreiche Jahr Revue passieren ließ. Besser freute sich, dass man vier neue Mitglieder in den Verein aufnehmen konnte, bedauerte aber auch gleichzeitig den Abgang von Mitgliedern wegen Geschäftsaufgabe. Weiter bedauerte er, dass es in Adelsheim keinen Kunstsommer 2018 geben werde, brachte aber seine Hoffnung zum Ausdruck, dass man 2019 erneut mit einem Kunstevent in Adelsheim rechnen könne.

Schon im Vorfeld sicherte der Gewerbeverein dem Verein „Adelsheim leuchtet“ dafür wieder seine volle Unterstützung zu. Weiter dankte Besser dem Jugendhaus für die Organisation des Weihnachtsmarktes sowie dem Schlossherrn Louis von Adelsheim für die Bereitstellung des Schlossparks. Aufgrund seiner Ausstellung in Chile blieb dem Videokünstler Louis von Adelsheim beim letzten Weihnachtsmarkt keine Zeit, den Schlosspark zu illuminieren. Dennoch wurden im Stadtgebiet Installationen gezeigt, die den Weihnachtsbummel in der Marktstraße aufwerteten.