Herbstfest wird zum „History-Biker-Treff“

Adelsheim.Der Adelsheimer Gewerbeverein setzt sich für die Belebung der Innenstadt ein und versucht, durch verschiedene Aktivitäten Besucher in die Stadt zu locken, stellte der Vorsitzende Christian Weitzel am Mittwoch bei der Jahreshauptversammlung im Restaurant „Alessia“ fest.

Danach ging Weitzel auf verschiedene Aktivitäten im vergangenen Jahr ein. Beim Adelsheimer Volksfest hatten die Fachgeschäfte sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Auch mit seinem Fest „Adelsheimer Herbstzauber“ habe der Gewerbeverein viele Besucher bei schönem Wetter ins Städtchen gelockt.

Der Werbeausschuss habe sich viele Gedanken gemacht. Mit Unterstützung durch die Kindergärten, die Jugendvollzugsanstalt, die Mitarbeiter der Fachgeschäfte und verschiedene Künstler sei es gelungen, bunte herbstliche Impressionen, Drachen und Vogelscheuchen darzustellen, bilanzierte Weitzel. Im Namen des Vorstands dankte er der Stadt Adelsheim für ihre Unterstützung.

Mit dem geschäftsführenden Vorsitzenden der IHK Mosbach, Dr. Andreas Hildenbrand, wurde ein Gespräch über die „Geschäfte im ländlichen Raum“ geführt. Dies sei interessant gewesen, auch was Fördermittel betreffe.

Bauplätze und Wohnraum schaffen

„Ich appelliere an alle, dass wir den Bürgern und Besuchern etwas bieten müssen, damit sie sich hier wohlfühlen“, so der Vorsitzende. Er stellte auch fest, dass sich nicht alle Mitglieder des Gewerbevereins beim „Herbstzauber“ präsentiert hätten. Die Mitglieder des Gewerbevereins gäben sich Mühe, ihre Produkte und ihren Service zu verkaufen. Doch potenzielle Kunden seien bereits abgewandert und hätten woanders gebaut. Deshalb müssten attraktive Bauplätze und Wohnungen geschaffen werden. Es gebe auch immer mehr Leute, die mit dem Wohnmobil durchfahren. Hier seien Wohnmobilplätze und eine elektrische Tankstelle von Vorteil. Die Stadt müsse attraktiv bleiben, so der Vorsitzende abschließend.

Die Werbeausschussvorsitzende Petra Eberhard informierte über verschiedene Aktionen. Zum Volksfest sei ein vierseitiger Flyer gedruckt worden. Beim „Adelsheimer Herbstzauber“ seien ein Zauberkünstler und die Künstlerin Carmen Stahl mit ihren „Airbrush-Tattoos“ auf großes Interesse gestoßen. Ein Flohmarkt, das Mostpressen, der Drehorgelspieler, die französisch-deutsche Kunstausstellung, ein Auftritt des Gesangvereins und ein Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei trugen zur Unterhaltung. Von den verschiedenen Fachgeschäften wurden 40 Einkaufsgutscheine gestiftet.

Zum stimmungsvollen Adventseinkauf luden die Fachgeschäfte ebenfalls ein. Am Weihnachtsmarktsamstag wurde ein zusätzliches Shopping von 16 bis 20 Uhr angeboten. Bei einem Gewinnspiel konnte man Gewerbevereinsgutscheine gewinnen. 9500 Schokolädchen mit Gewinnmöglichkeiten wurden verteilt. Am dritten Advent hatten die Geschäfte von 16 bis 20 Uhr geöffnet.

Beim Volksfest werde am 7. Juli wieder ein verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr durchgeführt. Das Herbstfest am 13. Oktober steht unter dem Motto „History-Biker-Treff“. Es wurde anlässlich eines Motorradrennens vor 70 Jahren in Adelsheim ausgewählt. Außerdem seien um 11 Uhr ein ökumenischer Biker-Gottesdienst, eine professionelle Motorrad-Stuntshow und eine Präsentation der zehn ältesten vorfahrenden Motorräder geplant, so Petra Eberhard abschließend.

Weitzel dankte Heike Mendel, dass sie die Kasse übernommen habe. Die Schatzmeisterin legte die Einnahmen und Ausgaben offen. Die Kassenprüfer Werner Ertl und Inge Wohlfahrt bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Auf Antrag von Bürgermeisterstellvertreter Edgar Kraft wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Information über Bebauung

Kraft entbot danach die Grüße von Bürgermeister Klaus Gramlich, des Gemeinderats und der Bürger. In Adelsheim, Sennfeld und Leibenstadt seien freie Bauplätze vorhanden. In der Innenstadt seien noch alte Gebäude vorhanden. Man sei hier allerdings auf die Eigentümer angewiesen. Der Volksbankparkplatz werde bebaut und in der Rietstraße entstehen neue Wohnungen, so Kraft. Die Stadt tue alles, damit die Innenstadt nicht ausblute. Zuletzt berichtete Kraft noch über die Bebauung des „Business-Parks“. jüh

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.02.2019