Heute Heavy Herbst mit „F.U.C.K.“

Roigheim.Bei der Hard´n Heavy-Party mit der Coverband „F.U.C.K.“ heute, Freitag, 14. September, ab 20 Uhr in der Authenrieth-Halle in Roigheim bekommen die Freunde härterer Musik ganz ordentlich was auf die Ohren. Unter dem Motto „Heavy Herbst“ verspricht der Abend mit mehreren Bands ein Leckerbissen für die Freunde handgemachter Musik zu werden. Hauptakteur „F.U.C.K.“ ist schon seit Jahren eine feste Größe in der deutschen Coverband-Landschaft und auch in Südbayern eine gern gebuchte Band. Die Musiker aus Unterfranken präsentieren ihr Programm aus Klassikern und neuen Hits aus Hardrock und Heavy Metal. Bei dieser Band kann niemand still sitzen, denn sie begeistern mit unbändiger Spielfreude und Wortwitz.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.09.2018