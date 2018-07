Historisches Sommerfest für die ganze Familie

Anzeige

Osterburken/Adelsheim.Die Betriebsfeier der WLC Würth-Logistik GmbH & Co. KG mit Verwaltungssitz in Adelsheim und Standorten unter anderem im Künzelsau und Neuenstadt a. K. fand in diesem Jahr als Sommerfest im Histotainment-Park Adventon statt.

Auf Mittelalter ausgerichtet

Das auf Logistikdienstleistungen spezialisierte Unternehmen WLC Würth-Logistik GmbH & Co. KG veranstaltete am vergangenen Samstag ein großes Fest für seine Mitarbeiter und deren Angehörige.

Hierfür hatte man exklusiv den Histotainment-Park Adventon in Osterburken angemietet und die Feier wurde auf das Thema Mittelalter ausgerichtet. Der Standort des in Adelsheim ansässigen Unternehmens in der Lachenstraße war Schauplatz des ersten Familienfestes im Sommer 2016. Im Jahr darauf veranstaltete man einen Weihnachtsmarkt im Schlosshof des Oberschlosses in Adelsheim unter Mitwirkung von Adelsheim Leuchtet e.V., ebenfalls wieder für alle Mitarbeiter mit ihren Angehörigen.