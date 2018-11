Hit-Musical kommt zurück

Adelsheim.Das Kinomobil Baden-Württemberg macht am Dienstag, 27. November, Station im Kulturzentrum in Adelsheim in der Kreuzgasse

Dritter „Petterson“-Film

Um 15 Uhr wird „Pettersson & Findus – Findus zieht um“ gezeigt (Länge 78 Minuten; Altersempfehlung ab fünf Jahren). Findus möchte aus Petterssons Häuschen ausziehen. Doch nicht allzu weit weg. Deshalb wird ein umgebautes Klohäuschen im Hof seine neue Unterkunft.

Doch kaum ist Findus ausgezogen, muss Pettersson feststellen, dass er den Kater vermisst, auch wenn er ihm normalerweise auf die Nerven geht. Findus ist hingegen sehr zufrieden. Bis der Fuchs um seine neue Unterkunft schleicht . . .

„Meine teuflisch gute Freundin“ wird um 17.15 Uhr gezeigt (Länge 105 Minuten; Altersempfehlung ab elf Jahren; Prädikat besonders wertvoll). Aus Langeweile schließt Lilith einen Pakt mit ihrem Vater, dem Teufel.

In einer Woche soll sie einen guten Menschen zum Bösen bekehren, sonst droht ihr ein langweiliger Job in der höllischen Buchhaltung.

Doch ihre Zielperson Greta ist alles andere als böse. Und dann trifft sie auch noch auf Samuel und hat plötzlich Schmetterlinge im Bauch. Ein charmantes Jugendabenteuer voller fieser kleiner Spitzen und tollen Gags.

Das Musical „Mamma Mia – Here we go again“ wird um 20 Uhr gezeigt. Seit den Ereignissen von „Mamma Mia“ sind einige Jahre vergangen, als Sophie plötzlich ein Baby erwartet. Sie vertraut sich den besten Freundinnen ihrer Mutter an und gibt zu, dass sie sich der Verantwortung nicht gewachsen fühlt. Die beiden erzählen ihr, wie ihre Mutter Sam, Harry und Bill kennen und lieben lernte und wie sie ihr Leben in die Hand nahm.

Bekannte Hits werden gefeiert

Zehn Jahre nach dem Kinostart des Hit-Musicals kehren Donna und ihre Tochter Sophie ins Kino zurück und feiern zu den bekannten Hits von ABBA.

