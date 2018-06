Hoffnung auf Veränderung im Strafvollzug

Anzeige

Mit einer Finissage endet am Sonntag die Ausstellung „Los Muros de Chile“ in Santiago. Videokünstler Louis von Adelsheim hofft, dass sie eine Veränderung in Chiles Strafvollzug bewirken kann.

Santiago/Adelsheim. Der Erfolg von Louis von Adelsheims großer Videoschau „Los Muros de Chile“ in der südamerikanischen Metropole Santiago de Chile hat sich herumgesprochen: Von einer „bewegenden Ausstellung“ und Bildern, „die sich in die Erinnerung einbrennen“, konnte man in einem großen Artikel der FAZ vom 4. Juni lesen.

Zum zweiten Mal bereits bespielte der Videokünstler, in der Region bekannt durch die Reihe „Adelsheim leuchtet“ das gesamte Museo de Arte Contemporaneo. Wie schon bei „Movimientos“ („Bewegungen“) im Jahre 2012 standen ihm dabei neben der Eingangshalle nicht weniger als elf Räume des neoklassizistischen Gebäudes zur Verfügung. Hatte aber die erste Ausstellung den Charakter einer poetisch-spirituellen Werkschau, so lag der Fokus der aktuellen Ausstellung, die noch bis zum Sonntag gezeigt wird, ganz auf dem Thema der Voraussetzungen und Folgen von Kriminalität in Chile. Tatsächlich ist die Verbrechensrate im Verhältnis zur Einwohnerzahl in diesem Land ungewöhnlich hoch, während Programme zur Prävention wie zur Resozialisierung der Entlassenen kaum vorhanden sind.