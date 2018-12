„Ich bin froh, dass ich das gemacht habe“

Freitags war Abiball. Am folgenden Mittwoch flog Sarah Pauly aus Adelsheim in diesem Jahr nach Tansania, um sich in einem Freiwilligenprojekt für afrikanische Kinder zu engagieren.

Adelsheim. Sarah Pauly möchte die Erfahrungen, die sie direkt unter dem Mount Meru gemacht hat, auf keinen Fall missen. Und steht schon wieder in den Startlöchern für ihren nächsten Einsatz.

„Total wohlgefühlt“

„Afrika hat mich gepackt“, gesteht sie im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. „Die Menschen sind viel offener. Und auch Probleme werden offen angesprochen“, sagt sie.

„Mit Schiss“ ist die zierliche Studentin, die sich in Heidelberg für Politik und Geschichte eingeschrieben hat, hingeflogen.

Denn als Weiße falle man unter lauter Dunkelhäutigen auf jeden Fall auf. „Aber das war total unnötig“, weiß sie heute. Schon in den ersten Tagen habe sie sich wohl und akzeptiert gefühlt. „Ich war da sofort aufgenommen. Und es stellte sich sogar eine Art Heimatgefühl ein“, verdeutlicht die 18-Jährige.

Zusammen mit etwa 15 anderen Freiwilligen aus Deutschland, Rumänien, Österreich und der Schweiz war sie in einem kleinen Hostel in der Nähe von Arusha, der drittgrößten Stadt Tansanias, untergebracht. „Wir waren bunt gemixt in unseren Projekten und tauschten uns beim abendlichen afrikanischen Essen aus“, berichtet die junge Frau.

Für Sarah bestand die Freiwilligenarbeit in der Betreuung von Kindern in einem Heim in der Nähe von Usa River. Dort leben Kinder bis drei Jahre, deren Eltern entweder verstorben sind, die ausgesetzt oder misshandelt wurden. Als Freiwillige unterstützte Sarah die Nannys bei ihrer Arbeit, machte Krankenhausbesuche und half in der Küche. Begeistert erzählt die Studentin weiter und man merkt, dass es sie wirklich gepackt hat. „Die Menschen in Tansania sind viel schneller glücklich zu machen als bei uns. Meine Trinkflasche habe ich an eine Schneiderin verschenkt. Sie hat sich so darüber gefreut, dass man es fast nicht in Worte fassen kann. Da macht auch das Schenken viel mehr Spaß“, so die Erfahrung von Sarah Pauly.

Viel gelernt

Grundsätzlich ist sie überzeugt, durch ihren Aufenthalt als Freiwillige in Tansania einen anderen Blickwinkel auf die Welt eingenommen zu haben. „Ich bin unglaublich froh, dass ich das gemacht habe“, erklärt sie im Rückblick und ist ihren Eltern dankbar, die sie in diesem Vorhaben unterstützt und bestärkt haben.

Ihr Vater, so zwinkert sie, habe nicht gedacht, dass sie das wirklich durchziehe, und ihre Mutter freue sich jetzt, dass sie mit Ressourcen, wie beispielsweise Wasser, viel bewusster umgehe. „Viele Freunde von mir sind in der ganzen Welt unterwegs. Da befinde ich mich also in bester Gesellschaft“, lacht sie.

Natürlich hat sie für ihren Aufenthalt in Afrika ihre „Komfortzone“ in Adelsheim verlassen und ein Experiment gewagt, das manchmal auch abenteuerliche Erfahrungen mit sich bringt. „Einmal haben wir vier Stunden auf einen Bus gewartet. Danach ist die Achse mitten in der Wildnis gebrochen und in der Nacht schließlich noch ein Reifen geplatzt. Aber wir sind dann nach dem notdürftigen Flicken der Achse mit dem kaputten Reifen weitergefahren“, schmunzelt Sarah, die sicher ist, dass die afrikanische Mentalität im Laufe der Zeit auf einen übergehe. Und so hat sie gelernt, dass man einen Stromausfall auch zelebrieren kann, anstatt sich nur darüber zu ärgern. „Inzwischen ist mein Denken aber schon wieder mehr Deutsch“, gesteht sie. Auch das Thema Kirche sei in Afrika etwas ganz anderes als in Deutschland. „Das hat mich total fasziniert“, blickt Sarah zurück. Die Menschen seien festlich gekleidet. Es werde unglaublich viel gesungen und sogar getanzt in der Kirche. „Das wäre bei uns niemals denkbar“, ist sie überzeugt.

Wieder nach Afrika

Trotzdem weiß sie, dass man nicht nach Afrika fahren sollte in dem Bestreben, die Welt retten zu wollen. Das könne man nicht. Nur ein wenig besser machen. Das will sie wieder tun. Im September. In Uganda.

