„Ich kann noch alles selbst erledigen“

Adelsheim.Margarete Zurek, geborene Fronzcak, feiert am heutigen Mittwoch in geistiger Frische ihren 90. Geburtstag. Die Stadt Adelsheim ist seit rund 20 Jahren ihre Heimat. Dort lebt sie alleine in einer Wohnung in der Marktstraße und ist mit sich und der Welt im Reinen.

Mit einem Lächeln im Gesicht schilderte die Jubilarin lückenlos ihren Lebenslauf. „Ich bin sehr froh darüber, dass ich noch alles selbst erledigen kann.“

Margarete Zurek erblickte am 21. März 1928 in Laband das Licht der Welt. Zusammen mit acht Geschwistern wuchs sie auf. Nach achtjähriger Schulzeit absolvierte sie 1942 eine zweijährige Berufsschule und danach ein sogenanntes Pflichtjahr.