„Ich will die Bürger mitnehmen“

Für die Bürgermeisterwahl in Adelsheim am 2. Juni gibt es neben Klaus Gramlich einen zweiten Bewerber: Wolfram Bernhardt hat seine Kandidatur bekannt gegeben.

Adelsheim. „Ich will Bürgermeister werden, weil es mir am Herzen liegt, wie sich Adelsheim in den nächsten Jahren entwickelt, was gemacht wird und worauf die Schwerpunkte gelegt werden.“ Das sagt der parteilose Adelsheimer Wolfram

...