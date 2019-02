Im Business-Park entsteht weitere Halle

Adelsheim.Der technische Ausschuss der Stadt Adelsheim hat am Montagabend einen Bauantrag der Firma HORT befürwortet. Geplant ist ein Logistikgebäude im Gewerbegebiet Business-Park.

4700 Quadratmeter Fläche

Die etwa zehn Meter hoheund 4700 Quadratmeter große Halle soll auf einem 11 000 Quadratmeter großen Nachbargrundstück zum geplanten Areal von Würth Logistik (WLC) entstehen. Das Gebäude mit Büroräumlichkeiten wird für Arbeiten genutzt werden, die in Zusammenhang mit dem Betrieb von WLC stehen, zunächst mit dem Standort im Tal, später mit dem am Berg, berichtet Bürgermeister Klaus Gramlich auf Nachfrage der FN. Geschäftsführer des Unternehmens HORT sind Oliver Hein und Richard Tomazini.

Das Gebäude soll bis zum Herbst 2019 errichtet sein. Der Grundstückserwerb läuft bereits, so Gramlich. Ebenfalls im technischen Ausschuss besprochen wurde ein Bauvorhaben in der Rietstraße 1 in Adelsheim. Dort will die Sommer & Lauber GmbH eine Wohnanlage mit zwölf Wohnungen und einer Tiefgarage errichten.

Geplante Wohnanlage befürwortet

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens, das im Landratsamt läuft, ging es im Technischen Ausschuss darum, zu prüfen, ob das Vorhaben baurechtlich zulässig ist.

Die Gemeinde habe ihr Einvernehmen zum Antrag gegeben, allerdings, so Gramlich, mit dem Hinweis, dass denkmalschutzrechtliche Vorgaben einzuhalten und der Ensembleschutz zu beachten seien. Parallel läuft die übliche Beteiligung und Anhörung der Nachbarn.

Bevor die Wohnanlage wachsen kann, müssen die bestehenden, nicht denkmalgeschützten landwirtschaftlichen Gebäude „Schmiech“ abgebrochen werden. Dem entsprechenden Antrag hat der technische Ausschuss ebenfalls zugestimmt. sab

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.02.2019