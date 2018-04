Im nächsten Jahr wird das Jubiläum gefeiert

Anzeige

Wie Hondschootes Bürgermeister Herve Saison erklärte, sei man sehr glücklich, wieder bei den Freunden aus Osterburken angekommen zu sein. Die Gruppe setze sich dieses Mal aus sehr unterschiedlichen Personen zusammen. Erstmals sei auch eine Frau dabei, eine Deutschlehrerin, die mitgekommen sei, um den Austausch mit den Schulen in Osterburken wieder anzuregen. Am Samstag wurde Rothenburg erkundet. Über Creglingen ging die Fahrt nach Markelsheim, wo die Besichtigung des Marienaltars von Tilmann Riemenschneider in der Herrgottskirche erfolgte. Den Abschluss des interessanten Tages bildete die Führung durch einen Weinkeller mit Weinprobe in Markelsheim. Nach Kirchgang und Friedhofsbesuch am gestrigen Sonntag erfolgte nach dem Mittagessen in den Gastfamilien die Besichtigung der neu erbauten Realschule, von der sich die Franzosen beeindruckt zeigten. Den Tag beschloss ein Abendessen im Marc-Aurel-Saal des Römermuseums. Heute Morgen reisen die französischen Gäste mit vielen neuen Eindrücken in ihre Heimat zurück. F

