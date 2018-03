Impulse für die schulische Arbeit

Anzeige

Am Abend fand ein Vortrag zum Thema „Schule in eine nachhaltige Zukunft führen“ statt. Dabei stellte der Erziehungswissenschaftler Projekte vor, um den Nachhaltigkeitsgedanken in der Schule umzusetzen. Er betonte, dass zum Beispiel auch ein Trinkwasserspender oder Umweltpapier ein Schritt in die richtige Richtung seien. Wiederholt stellte Seybold heraus, dass das Vermitteln nachhaltigen Verhaltens nur dann gelingen könne, wenn der Lehrende sich dessen selbst bewusst sei und dieses lebe. Außerdem könne Handeln bei Schülern nur dann verändert werden, wenn diese nicht nur theoretisch erfahren, was Nachhaltigkeit bedeutet, sondern dieses Wissen auch praktisch anwenden.

Ein Beispiel dafür sei der Lernort Schulgarten, in dem Natur erlebt werden könne und beispielsweise der Wert einer Tomate erfahren werde, da wiederholtes Gießen sowie Hegen und Pflegen notdendig sind, um am Ende ein reifes Gemüse ernten zu können. Im Anschluss an den Vortrag beantwortete der Referent individuelle Fragen.

Lernorte besichtigt

Im Zuge des Besuchs von Professor Seybold standen auch eine Besichtigung des AWN-Energiegartens, der Streuobstwiesen und weiterer außerschulischer Lernorte an. Die Besichtigung des Biobauernhofes Fellmann mit einer Schulklasse des LSZU blieb dabei besonders in Erinnerung. Für die Pädagogen gab der Besuch vom Professor Seybold wichtige Impulse. Hatte der Erziehungswissenschaftler doch eindrücklich aufgezeigt, dass auch kleine Schritte der Nachhaltigkeit ein wichtiger Beitrag für ein gelingendes Miteinander sein können. Die Arbeit am LSZU lobte er und bestärkte die Mitarbeiter, „da diese den richtigen Weg in eine nachhaltige Zukunft eingeschlagen haben“.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.03.2018