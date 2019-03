In 35 Jahren 100 000 Euro gespendet

Rund 100 000 Euro spendete der Heimatverein in den letzten 35 Jahren an öffentliche Einrichtungen in Sennfeld. Bei der Jahreshauptversammlung wurde Bilanz gezogen.

Sennfeld. Der Heimatverein, Dachorganisation aller Sennfelder Vereine, darf als Bindeglied zwischen den Vereinen und den Bürgern bezeichnet werden. Reinhart Lochmann und sein Team vom „Historischen Arbeitskreis“ zeigen immer wieder auf beeindruckende Art und Weise, wie die Menschen früher in Sennfeld gelebt haben und wollen dies auch der nachfolgenden Generation vermitteln.

Neue Ehrenmitglieder

Das im Dreijahresrhythmus vom Heimatverein organisierte Dorffest, vom 26. bis 29. Juli dürfte wieder zu einem großen Fest der Begegnung werden. Die Männer der ersten Stunde, Professor Manfred Dorsch und Eberhard Friedrich, wurden aufgrund ihrer großen Verdienste zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Dorsch war ab 1982 zehn Jahre lang Vorsitzender des Dorffestausschusses und danach bis etwa 2000 Vorsitzender des im Jahr 1992 gegründeten Heimatvereins. Eberhard Friedrich hatte die Funktion des Schriftführers und Kassiers von 1982 bis 1992 inne und war danach Schriftführer und Beisitzer des Heimatvereins bis 2018.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Peter Stolz und dem Totengedenken gab Stolz bekannt, dass der Heimatverein mit seiner geänderten Satzung und dem aktuellen Vorstand ins Vereinsregister eingetragen wurde. Stolz informierte über den vom Heimatverein organisierten Seniorennachmittag, die jahreszeitlichen Dekorationen, Weihnachtsbaumbeleuchtung im „großen Hof“ und die Tafeln am historischen Ortsrundgang. Es würden noch drei Tafeln fehlen, so Stolz. Vorsitzende Esther Bischoff ging zunächst auf die Weihnachtsdekorationen an den bekannten Orten ein.

Sie dankte Erwin Berger und Hermann Scheuffler für die Beschaffung des Holzes, sowie Jutta Gramlich und Sabine Olbrich für die Umsetzung. Die Lichterkette am Baum im „großen Hof“ (Rathaushof) sei witterungsbedingt gerissen. Die danach von der Stadt Adelsheim zur Verfügung gestellte Beleuchtung habe sich als ungeeignet herausgestellt.

Im April wurde ein Seniorennachmittag durchgeführt. Sie bedankte sich bei der Stadt Adelsheim für die finanzielle Unterstützung, sowie bei den Helfern und Akteuren, die ein unterhaltsames Programm für alle über 65-Jährigen geboten hätten. Der Seniorennachmittag werde im April dieses Jahres wiederholt, so Bischoff.

Auch im Ortsbild hinterlasse der Heimatverein Spuren, stellte Schriftführer Michael Leix anfangs fest. Seit Frühsommer letzten Jahres lädt eine Kletterpyramide auf dem Spielplatz im Brückengarten Kinder zum Spielen ein. Hierzu hatte der Heimatverein durch eine Spende aus dem Erlös des letzten Dorffestes beigetragen.

Auch im letzten Jahr schmückten in der Oster- und Weihnachtszeit wieder jahreszeitliche Dekorationen das Ortsbild. Zur Vorbereitung und Durchführung solcher Aktionen fanden vier Vorstandssitzungen statt. Schon im letzten Jahr habe das kommende Dorffest seinen langen Schatten vorausgeworfen.

Erfreulich sei die Bereitschaft vieler Vereine und Mitbürger, sich für das kommende Dorffest wieder einzubringen, um den hoffentlich vielen Besuchern ein attraktives Angebot bieten zu können. Der Heimatverein freue sich über die breite Unterstützung aus der Bevölkerung. Trotz dieser großen Bereitschaft werde es immer schwieriger, die personellen und organisatorischen Herausforderungen zu meistern. „Es wäre wünschenswert, wenn sich noch viele weitere Unterstützer melden würden“, so Leix abschließend.

In Abwesenheit von Reinhart Lochmann verlas Vorsitzender Stolz den Bericht vom „Historischen Arbeitskreis“. Der „Tag der offenen Tür“ im Januar 2018 mit dem Thema „Keller in Sennfeld“ sei Dank des professionellen Einsatzes der Mitglieder ein voller Erfolg gewesen. Die Sitzungen im „Historischen Arbeitskreis“ befassten sich vorrangig mit Aktivitäten beim diesjährigen Dorffest, unter anderem mit dem Jubiläum der Bahnstrecke Bad-Friedrichshall-Osterburken.

Es fand eine Exkursion nach Walldürn in das Eisenbahnmuseum statt, wo ein vollständiges Modell der Bahnanlage in Sennfeld erstellt wurde. Dieses werde bei der Ausstellung am Dorffest in der Synagoge zu besichtigen sein. Eine weitere Exkursion fand nach Miltenberg statt, bei der die Schönheit der Streckenführung und die noch vorhandenen Haltestellen und Bahnhöfe betrachtet werden konnten.

Die Besucherzahlen in der Synagoge seien ungefähr gleich geblieben. An Führungen auf die jüdischen Friedhöfe in Bödigheim und Sennfeld nahmen insgesamt 414 Personen teil. Reinhart Lochmann hielt im Seniorenkreis Möckmühl einen Vortrag über die jüdische Geschichte in der Region, verlas Stolz abschließend.

Schatzmeisterin Meta Götz legte die Einnahmen und Ausgaben offen. Die Kassenprüferinnen Karin Altmann und Beate Altrieth bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Auf Antrag von Bürgermeister Klaus Gramlich wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Peter Stolz verlas im Anschluss die Ehrenordnung, die einstimmig beschlossen wurde. Ebenso einstimmig wurde die Erhöhung des Jahresmitgliedsbeitrages beschlossen. Vorsitzender Stolz teilte im Anschluss den derzeitigen Stand der Vorbereitungen für das Dorffest mit, welche im Wesentlichen abgeschlossen seien. Der traditionelle Dorfabend werde von der Sennfelder Jugend ausgerichtet.

Bürgermeister Klaus Gramlich dankte bei seinen Grußworten im Namen des Gemeinderates und der Stadt Adelsheim für das Engagement des Heimatvereins, der wie eine Klammer die Gemeinschaft zusammenbinde. Die Arbeit im „Historischen Arbeitskreis“ sei für die nachfolgende Generation von Wichtigkeit und es werde am „Tag der offenen Tür“ immer wieder gezeigt, wie die Menschen hier gelebt haben. „Das Ehrenamt hält die Gesellschaft zusammen und ist das Rückgrat im Land“, stellte das Stadtoberhaupt abschließend fest.

Pfarrer Dr. Markus Roser überbrachte die Grüße der evangelischen Kirchengemeinde. Unter „Sonstiges“ bemängelte das neue Ehrenmitglied Eberhard Friedrich die geringe Anzahl von Vereinsvertretern und Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung. jüh

